Тимошенко выступила за новую стратегию мира в Донбассе

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Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко признаёт результативность Минских соглашений, однако считает необходимым реанимировать Будапештский меморандум и разработать новую стратегию мира в Донбассе.
Тимошенко выступила за новую стратегию мира в Донбассе
  • РИА Новости

«Сегодня у нас есть Минские соглашения. И мы определённым образом отдаём им должное, потому что мы все считаем, что конфликт мог быть более жёстким и всеохватывающим», — цитирует Тимошенко Интерфакс-Украина.

При этом, по её словам, необходимо вернуться к другим стратегиям, включая Будапештский формат.

«Я думаю, что после перезагрузки власти на Украине у нас будут все возможности, не разрушая достижения на базе Минских соглашений, открыть новое окно возможностей и проговорить новые стратегии. Одна из них — выполнение гарантий, которые предоставлены Украине, и возвращение к Будапештскому меморандуму», — отметила экс-премьер.

В феврале Тимошенко рассказала о разработке плана по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

Подписанный в 1994 году Будапештский меморандум гарантирует соблюдение положений Заключительного акта СБСЕ, Устава ООН и Договора о нераспространении ядерного оружия в отношении Украины как не обладающего ядерным оружием государства — участника соглашения. 

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