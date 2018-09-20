«Главный идеолог пустословия»: в России ответили на заявления Порошенко об «украинском Крыме»

Президент Украины Пётр Порошенко в ходе ежегодного послания Верховной раде заявил, что российской базы в Севастополе не будет, так как Украина «вернёт Крым». Он также поддержал идею законопроекта о регистрации «агентов влияния» Москвы и пообещал оказать противодействие попыткам ослабить антироссийские санкции. В ответ в Совфеде отметили, что судьба полуострова не изменится из-за нововведений в украинской Конституции, а в Госдуме посоветовали обратиться к истории Черноморского флота. По словам политиков и экспертов, Порошенко стал «главным идеологом пустословия» относительно ситуации в Крыму, а его заявления о деятельности «пятой колонны» в стране — предлог для борьбы с инакомыслием на фоне предвыборной кампании.

Из Конституции Украины должна быть исключена, которая позволяет базирование Черноморского флота России в Крыму. Об этом заявил украинский президент Пётр Порошенко в ходе ежегодного послания в Верховной раде под названием «О внутреннем и внешнем положении Украины в 2018 году».

«После того как мы вернём Крым, российской базы в Севастополе точно не будет», — сказал Порошенко.

В Крыму назвали очередное заявление Порошенко о принадлежности российского региона «больными фантазиями». По словам депутата Госсовета Крыма Владислава Ганжары, подобные высказывания надоели не только России и мировому сообществу, но и самим украинцам.

«Киев гнёт такую риторику на протяжении четырёх лет, и Порошенко в этом плане — главный идеолог пустословия относительно того, что происходит в Крыму и что они готовы предпринимать в отношении полуострова. А тем временем ситуация на Украине, к сожалению, ухудшается во всех смыслах с точки зрения социально-экономических показателей», — заявил он RT.

В свою очередь, депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал мечты Порошенко о «возвращении» Крыма несбыточными и напомнил, что статус города как базы Черноморского флота прописан в российском основном законе.

«Прежде чем широкими мазками править свою Конституцию, ему стоило бы остановиться, оглядеться и понять, насколько тщетны его действия. Ведь статус города Севастополя прописан в более весомом документе — Конституции РФ, а его гордое имя — база Черноморского флота — вписано в историю кровью моряков, защищавших город в годы первой и второй обороны Севастополя. Его слава как города базирования именно российского флота гремит по миру уже почти 250 лет», — подчеркнул Белик в беседе с RT.

Как отметил председатель комиссии Совета Федерации Алексей Пушков, статус Крыма и Севастополя после обновления украинской Конституции не изменится.

«Из конституции Украины будет вычеркнуто положение о пребывании Черноморского флота в Крыму. Поэтому, говорит Порошенко, его там не будет. Бытие в виртуальной реальности: от наличия той или иной строчки в конституции Украины не изменятся ни судьба Крыма, ни место размещения флота», — подчеркнул сенатор.

Из конституции Украины будет вычеркнуто положение о пребывании Черноморского флота в Крыму; поэтому, говорит Порошенко, его там не будет. Бытие в виртуальной реальности: от наличия той или иной строчки в конституции Украины не изменятся ни судьба Крыма, ни место размещения флота. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 20, 2018

Порошенко хотел бы видеть в Крыму военные базы западных союзников, считает председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ), кандидат политических наук капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев.

«Порошенко, предлагая исключить возможность базирования российского ЧФ в российском Крыму, фактически признался в том, что нынешние украинские власти и курирующие их западные политические круги готовили Крым и Севастополь к размещению баз, в частности, военно-морских сил США и других стран НАТО, для дальнейшего агрессивного поведения по отношению к России» — цитирует Ненашева РИА Новости.

Напомним, что Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

«Агенты влияния»

Кроме того, Порошенко заявил, что на Украине якобы действует сеть российской агентуры, которая берёт под свой контроль средства массовой информации.

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«Я поддерживаю идею законопроекта о регистрации агентов влияния государства-агрессора РФ», — цитирует украинского лидера телеканал «112 Украина».

По мнению Порошенко, подобный закон не окажет влияние ни на гражданское общество, ни на СМИ, ни на свободу слова. По словам политолога Александра Дудчака, на Украине под предлогом борьбы с некими «агентами влияния» идёт закручивание гаек и усиление диктатуры.

«Это связано с тем, что идёт предвыборная кампания. Кроме того, что они борются с «внешними угрозами», у них ещё идёт внутривидовая борьба со своими коллегами по цеху. Теперь нужно ограничить и их тоже в доступе к средствам массовой информации. В первую очередь это борьба с инакомыслием во всех её проявлениях», — заявил Дудчак в беседе с RT.

Повод для санкций

В ходе выступления Порошенко высказался за очередное продление режима особого статуса для отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Кроме того, он пообещал поднять вопрос о развёртывании в Донбассе миротворческой миссии во время выступления на 73-й Генеральной ассамблее ООН.

«Согласитесь, это было бы преступлением и ошибкой дать Москве шанс обвинить Украину в невыполнении Минских соглашений и добиться ослабления санкционного давления», — заявил Порошенко.

Говоря о финансовых рестрикциях, он подчеркнул, что Украина будет последовательно противодействовать попыткам ослабить санкционное давление на Россию. «Почти убеждён, что снятия мы не допустим, однако, знайте, что риск смягчения есть», — добавил украинский лидер.

Ранее министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини в эксклюзивном интервью RT заявил, что не видит никакого смысла в антироссийских санкциях. О том, что Италия будет работать над снятием санкций в отношении России, говорил и премьер-министр страны Джузеппе Конте.

«В мае следующего года будет историческая возможность наконец поменять расстановку сил в Европе и поменять также отношения со странами, которые находятся вне Европы, — я имею в виду Россию. Я постоянно обращаю внимание правительства на убытки, и я буду продолжать это делать, так как санкции против России не имеют никакого экономического, политического, социального и культурного смысла», — подчеркнул Сальвини.

Американское оружие

При этом Киев планирует укрепить оборону акватории и побережья Азовского моря. Как заявил Порошенко, оборонные потребности Украины превышают её возможности. Такая ситуация, по его словам, говорит о необходимости поиска нестандартных выходов и прорывных системных решений.

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«Я требую от военного руководства нестандартных асимметричных решений на любые вызовы и планы противника», — сказал президент Украины.

В то же время он добавил, что ещё до конца этого года планируется разработка, подготовка к производству и закупка высокоточного ракетного вооружения для украинской армии. При этом он указал, что будет продолжено сотрудничество с США по предоставлению Украине оборонного летального оружия.

К любым заявлениям украинского лидера стоит относиться с настороженностью, поскольку они не всегда соответствуют действительности, считает вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин.

«Как американцы будут предоставлять это оружие и в какой номенклатуре — трудно сказать. Но возникает другой вопрос: чем Украина собирается за него платить? Естественно, бесплатно они его не получат. Трамп — человек непредсказуемый, но деньги он умеет считать. И опыт Javelin это показывает», — пояснил Анохин в разговоре с RT.

Религиозный вопрос

Не остался без внимания Порошенко и вопрос предоставления автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата.

«Здесь, в нашей стране, решается и будущее мирового православия. Его с россиянами мы тоже понимаем совершенно по-разному, и это еще одна из причин, почему нам с россиянами не по пути», — заявил украинский лидер.

В то же время он отметил, что не знает, когда примут и привезут в Киев указ об автокефалии.

Заявления украинских политиков не повлияют на вековые идеи, которые существуют в православном мире свыше 500 лет, отметил в беседе с RT политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин.

«Это очередная попытка создать раскольническую религиозную организацию на основе митрополита Филарета, который объявил себя патриархом, и на базе ещё двух самостийных церквей. Иначе говоря, проект Порошенко — втаскивание неканонических украинских организаций в систему мирового православия. К сожалению, Константинопольский патриархат не безвозмездно, не без занесения денег в их структуры пошёл на такой акт, видимо, в силу своего удручающего положения», — подчеркнул Смолин в беседе с RT.

Украинцы против

Стоит отметить, что с заявлениями действующего президента Украины согласны далеко не все политические деятели. Так, сразу после начала ежегодного послания из зала Верховной рады вышли четверо депутатов от Оппозиционного блока. Представители этой фракции ранее выражали несогласие с решением Киева расторгнуть договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией.

«Президент говорил красиво, но он говорил про какую-то другую страну, а не про нищую разворованную Украину, которую власть продолжает уничтожать», — говорится в сообщении пресс-службы партии.

Кроме того, у здания украинского парламента в Киеве прошли акции протеста, в которых приняли участие несколько сотен человек. По данным «СТРАНА.ua», в ходе митинга произошли столкновения с полицией, пострадал один из сотрудников правоохранительных органов. Позднее часть националистов от здания Рады направились к администрации президента Украины.

По результатам социологического опроса центра «Социальный мониторинг» и Украинского института социальных исследований имени Яременко, 65% украинских граждан не согласны с политическим курсом страны.