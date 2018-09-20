В Крыму ответили на обещание Порошенко убрать российскую базу из Севастополя

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал в беседе с RT слова украинского лидера Петра Порошенко, который пообещал, что после «возвращения» Крыма Украине российской базы в Севастополе не будет.

По мнению крымского парламентария, это «больные фантазии» и «пустые слова, за которыми в реальности ничего не стоит».

«Мне кажется, уже самому Порошенко должно быть стыдно перед собственным народом за то, что из года в год и даже чаще он говорит вещи, которые никоим образом не влияют на положение дел на Украине. Киев гнёт такую риторику на протяжении четырёх лет, и Порошенко в этом плане — главный идеолог пустословия относительно того, что происходит в Крыму и что они готовы предпринимать в отношении полуострова. А тем временем ситуация на Украине, к сожалению, ухудшается во всех смыслах с точки зрения социально-экономических показателей», — сказал он.

Ганжара также добавил, что «пустышки», которые слышны от украинского лидера, «надоели» не только России и мировому сообществу, но и самим украинцам.

Ранее Порошенко пообещал убрать российскую базу из Севастополя.

Глава государства призвал исключить из Конституции норму, позволяющую базирование Черноморского флота России в Севастополе.