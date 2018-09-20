Порошенко рассказал о планах Киева купить высокоточное ракетное вооружение

Президент Украины Пётр Порошенко в ходе ежегодного послания в парламенте заявил о намерении страны закупить высокоточное ракетное вооружение.

Однако украинский лидер не уточнил, у кого будет закуплено ракетное вооружение.

«Уже с этого года планируем активную разработку, подготовку производства и закупки современного высокоточного ракетного вооружения, систем артиллерии, бронетанковой техники», — сказал Порошенко в эфире телеканала «112 Украина».

Накануне Порошенко заявил, что украинские реактивные снаряды РС-80 «Оскол» успешно прошли очередной этап государственных испытаний.