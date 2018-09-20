Порошенко рассказал о планах Киева купить высокоточное ракетное вооружение

Короткая ссылка
Президент Украины Пётр Порошенко в ходе ежегодного послания в парламенте заявил о намерении страны закупить высокоточное ракетное вооружение.
Порошенко рассказал о планах Киева купить высокоточное ракетное вооружение
  • @poroshenko
  • Twitter

Однако украинский лидер не уточнил, у кого будет закуплено ракетное вооружение.

«Уже с этого года планируем активную разработку, подготовку производства и закупки современного высокоточного ракетного вооружения, систем артиллерии, бронетанковой техники», — сказал Порошенко в эфире телеканала «112 Украина».

Накануне Порошенко заявил, что украинские реактивные снаряды РС-80 «Оскол» успешно прошли очередной этап государственных испытаний.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить