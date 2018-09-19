На Украине прошли испытания реактивных снарядов
Об этом он написал в своём Facebook.
По его словам, эти снаряды могут поражать бронетехнику и укрепления, они имеют сверхзвуковую скорость полёта и спроектированы для вооружения вертолётов, самолётов и наземных платформ.
Порошенко отметил, что снаряды были испытаны во всех режимах полёта и при разных погодных условиях на бомбардировщике Су-24М.
«Во время этих стрельб новые ракеты полностью подтвердили своё соответствие заявленным характеристикам», — заключил он.
В июле на Украине испытали противотанковые управляемые ракеты.