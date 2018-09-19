На Украине прошли испытания реактивных снарядов

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Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что украинские реактивные снаряды РС-80 «Оскол» успешно прошли очередной этап государственных испытаний.

Об этом он написал в своём Facebook.

По его словам, эти снаряды могут поражать бронетехнику и укрепления, они имеют сверхзвуковую скорость полёта и спроектированы для вооружения вертолётов, самолётов и наземных платформ.

Порошенко отметил, что снаряды были испытаны во всех режимах полёта и при разных погодных условиях на бомбардировщике Су-24М.

«Во время этих стрельб новые ракеты полностью подтвердили своё соответствие заявленным характеристикам», — заключил он. 

В июле на Украине испытали противотанковые управляемые ракеты.

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