Порошенко пообещал убрать российскую базу из Севастополя

Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что после «возвращения» Крыма Украине российской базы в Севастополе не будет.

Во время своего ежегодного послания парламенту он призвал исключить из конституции норму, которая позволяет базирование Черноморского флота России в Севастополе.

«После того, как мы вернём Крым, российской базы в Севастополе точно не будет», — цитирует Порошенко «112 Украина».

Ранее Порошенко неоднократно обещал поднять над Севастополем украинский флаг.

Крым стал российским регионом по результатам проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосвали за воссоединение с Россией.