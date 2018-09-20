Порошенко пообещал убрать российскую базу из Севастополя
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Во время своего ежегодного послания парламенту он призвал исключить из конституции норму, которая позволяет базирование Черноморского флота России в Севастополе.
«После того, как мы вернём Крым, российской базы в Севастополе точно не будет», — цитирует Порошенко «112 Украина».
Ранее Порошенко неоднократно обещал поднять над Севастополем украинский флаг.
Крым стал российским регионом по результатам проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосвали за воссоединение с Россией.