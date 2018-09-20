Порошенко призвал принять закон о регистрации «агентов влияния» России

Президент Украины Пётр Порошенко выступил в поддержку принятия закона о принудительной регистрации средств массовой информации, которые принадлежат России.

Как отметил Порошенко в послании Верховной раде, на Украине действует «сеть российской агентуры», которая «берёт под контроль медиа» и «раздувает антиукраинские, антиевропейские и антиамериканские настроения».

«Я поддерживаю идею законопроекта о регистрации агентов влияния государства-агрессора, Российской Федерации», — цитирует его «112 Украина».

Украинский лидер выразил уверенность, что такой закон не окажет влияния ни на гражданское общество, ни на медиа, ни на свободу слова.

В начале сентября спикер украинского парламента Андрей Парубий отметил необходимость урегулировать вопросы информационной безопасности.