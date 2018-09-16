Партнёрский бизнес: почему в Госдепе заявили о возможности Украины покупать оружие

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон готов вести с Киевом переговоры о поставках вооружений. При этом он отметил, что администрация Дональда Трампа не запрещает передавать украинской стороне летальное оружие и Киев «может покупать определённые вещи». По мнению экспертов, американский дипломат напомнил, что продажа оружия — это статья доходов для американского бюджета. Таким образом Волкер, как полагают аналитики, дал понять украинским властям, что они не смогут получить новейшее оружие бесплатно. Учитывая финансовые возможности Киева, рассчитывать стоит лишь на списанную технику.

Вооружённый конфликт на юго-востоке Украины находится в «горячей» стадии. С таким утверждением выступил специальный представитель Госдепа США Курт Волкер в ходе 15-й конференции YES «Ялтинская европейская стратегия», которая проходит в Киеве.

«В Донбассе — горячая стадия войны, она не завершена и оказывает ужасное влияние на местное население, создаёт большие гуманитарные проблемы. Наши правительства должны реагировать на этот кризис», — сказал дипломат.

При этом, по его словам, Украина якобы выполнила свою часть Минских соглашений, однако подготовленные Киевом решения невозможно реализовать «на оккупированных территориях».

Дипломат также упомянул о поставках американского оружия на Украину, подчеркнув, что этот вопрос будет решаться в бизнес-формате. Он заметил, что оборонные возможности Украины уже увеличились, но некоторые проблемы сохраняются.

«Президент Обама запрещал предоставлять Украине летальное оружие, а теперь мы передаём... Мы готовы сесть и обсудить с Украиной, какие она имеет потребности. Они могут покупать определённые вещи», — цитирует спецпредставителя США агентство «Укринформ».

В то же время Волкер посоветовал Украине продлить действие закона об «особом статусе» Донбасса для того, чтобы сохранить единую позицию ЕС в вопросе антироссийских финансовых ограничений.

«В Европейском союзе раздаются голоса за снятие санкций против России. Хотя она ничего не сделала для того, чтобы выполнить свою часть обещаний. Если действие закона не будет продлено, это даст аргумент тем, кто выступает за снятие санкций», — сказал он.

«Волкер занимается поддержанием тлеющего конфликта»

Заявления Волкера о «горячей стадии» конфликта в Донбассе и «бизнес-формате» поставок оружия — это проявления американской позиции на очередных переговорах с Киевом по вопросу этих самых поставок. Об этом в беседе с RT заявил военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«С одной стороны, Волкер напоминает о том, что такой конфликт есть и там нуждаются в поставках оружия, как в любом военном конфликте... А внешне выглядит так, что он обеспокоен состоянием этого конфликта. Но дело в том, что это было не беспокойство, а констатация факта, что есть конфликт, люди воюют, а мы что-то тут теряемся. Давайте снова попробуем заработать денег, подумаем и провернём очередное американское дельце», — сказал Перенджиев.

Впрочем, по его словам, в переговорах по поставкам оружия возникли определённые затруднения. Перенджиев отмечает, что Киев пытается получить едва ли не новейшее оружие бесплатно, поскольку у Украины сейчас очень тяжёлое финансовое положение. Американскую сторону такой подход не устраивает. Поэтому Волкер фактически призывает найти схемы для реализации сотрудничества по этому вопросу, уверен эксперт.

«В конечном итоге приходят к тому, что новейшее оружие дать не получится, но есть списанная техника, которая где-то там ржавеет. Почему бы её Украине не загнать по дешёвке? А если Украина вдруг денег сразу не найдёт, то дадим ей кредит», — пояснил эксперт.

По мнению директора Центра стратегической конъюнктуры Ивана Коновалова, ничего необычного в поведении спецпредставителя США нет — Волкер постоянно провоцирует ситуацию.

«Что касается его оценки того, что происходит в Донбассе, то война как продолжалась, так и продолжается. И господину Волкеру следовало бы приложить усилия, чтобы она окончилась, сделав соответствующие внушения своим украинским коллегам», — сказал Коновалов в беседе с RT.

Эксперт считает, что американский чиновник занимается тем, чему его обучили в американском разведсообществе, — поддержанием тлеющих конфликтов. При этом, по словам Коновалова, в Америке конфликт в Донбассе считают хорошим инструментом давления на Россию.

«Если посмотреть на его карьерный путь, то он был связан с разведкой. Поэтому его главная задача — мониторить ситуацию и поддерживать конфликт в том виде, в каком он сейчас существует, — в тлеющем, что очень выгодно Америке. Собственно, он там как раз для этого. Он и не собирался действовать как миротворец», — заключил аналитик.

Украинские военнослужащие с американскими ПТРК Javelin

© Gleb Garanich / Reuters

«Возможности будут после перезагрузки власти Киева»

Отметим, что заявления по поводу Донбасса на конференции также сделали несколько украинских политиков, в том числе президент Украины Пётр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которые, вероятнее всего, станут конкурентами на предстоящих весной 2019 года выборах главы государства.

Так, действующий украинский лидер в очередной раз заявил, что Украина останется унитарным государством. По его словам, предстоящие 11 ноября выборы глав самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР) являются «незаконными». Он также заверил, что Киев никогда не прогнётся под внешним давлением в вопросе изменения структуры страны.

«Ни Москва, ни Брюссель, ни Вашингтон не будут решать, какой быть Украине, это суверенное право украинских граждан», — сказал Порошенко.

Позицию главы государства поддержал министр иностранных дел Павел Климкин. Он, в частности, обвинил Россию в желании «расчленить» Украину. При этом дипломат считает, что государства находятся в состоянии «экзистенциального конфликта».

«В разделении Украины заключается суть и тактика Кремля: использовать Донбасс и втолкнуть эту территорию конфликта на Украину под флагом русской идеи федерализации», — добавил Климкин.

В то же время экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что после «перезагрузки власти» у страны появится возможность использовать новые стратегии выстраивания мирного процесса в Донбассе. Основой для этого может послужить Будапештский меморандум от 1994 года, который гарантирует соблюдение положений Заключительного акта СБСЕ (прежнее название ОБСЕ. — RT), Устава ООН и Договора о нераспространении ядерного оружия в отношении Украины как не обладающего ядерным оружием государства — участника соглашения.

«Я думаю, что после перезагрузки власти на Украине у нас будут все возможности, не разрушая достижения на базе Минских соглашений, открыть новое окно возможностей и проговорить новые стратегии. Одна из них — выполнение гарантий, которые предоставлены Украине, и возвращение к Будапештскому меморандуму», — сказала Тимошенко.

При этом она признала положительный эффект и важность Минских соглашений. Как считает лидер «Батькивщины», конфликт на юго-востоке Украины мог быть «более жёстким и всеохватывающим».