Климкин заявил об экзистенциальном конфликте с Россией

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Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что Украина и Россия находятся в состоянии экзистенциального конфликта.
Климкин заявил об экзистенциальном конфликте с Россией
  • РИА Новости

«Нет конфликтов, которые нельзя решить, но то, что происходит между нами и россиянами, — это вопрос нашего существования, это экзистенциальный конфликт, то есть он абсолютно отличный от того, когда идёт борьба за что-то другое», — сказал министр на форуме «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве.

По словам Климкина, нельзя идти на компромисс в вопросе «быть или не быть».

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Киев «переиграл» Москву.

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