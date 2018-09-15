Климкин заявил об экзистенциальном конфликте с Россией

Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что Украина и Россия находятся в состоянии экзистенциального конфликта.

«Нет конфликтов, которые нельзя решить, но то, что происходит между нами и россиянами, — это вопрос нашего существования, это экзистенциальный конфликт, то есть он абсолютно отличный от того, когда идёт борьба за что-то другое», — сказал министр на форуме «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве.

По словам Климкина, нельзя идти на компромисс в вопросе «быть или не быть».

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Киев «переиграл» Москву.