Порошенко заявил, что Украина «переиграла» Россию
«Могу констатировать, что Россию мы переиграли, и прошло уже больше года, как соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу», — отметил он.
Можу констатувати, що Росію ми переграли, і вже понад рік, як Угода про асоціацію між Україною і ЄС набула чинності. Частка Євросоюзу в експорті коливається від 42 до 43%, стрімко наближаючись до 50%, і це вагомий компенсатор тих втрат, які спричинила нам Росія— Петро Порошенко (@poroshenko) 14 сентября 2018 г.
По словам украинского лидера, «доля Евросоюза в экспорте... стремительно приближается к 50%».
Это, по мнению президента, сможет компенсировать потери, которые Россия «нанесла» Украине.
Ранее Порошенко заявил, что закрепление в Конституции курса Киева на вступление в НАТО является поводом «лишний раз помахать ручкой Москве».