Порошенко заявил, что Украина «переиграла» Россию

Президент Украины Пётр Порошенко в своём Twitter написал, что, по его мнению, Киев «переиграл» Москву.

«Могу констатировать, что Россию мы переиграли, и прошло уже больше года, как соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу», — отметил он.

Можу констатувати, що Росію ми переграли, і вже понад рік, як Угода про асоціацію між Україною і ЄС набула чинності. Частка Євросоюзу в експорті коливається від 42 до 43%, стрімко наближаючись до 50%, і це вагомий компенсатор тих втрат, які спричинила нам Росія — Петро Порошенко (@poroshenko) 14 сентября 2018 г.

По словам украинского лидера, «доля Евросоюза в экспорте... стремительно приближается к 50%».

Это, по мнению президента, сможет компенсировать потери, которые Россия «нанесла» Украине.

Ранее Порошенко заявил, что закрепление в Конституции курса Киева на вступление в НАТО является поводом «лишний раз помахать ручкой Москве».