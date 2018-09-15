Порошенко заявил, что Украина «переиграла» Россию

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Президент Украины Пётр Порошенко в своём Twitter написал, что, по его мнению, Киев «переиграл» Москву.

«Могу констатировать, что Россию мы переиграли, и прошло уже больше года, как соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу», — отметил он.

По словам украинского лидера, «доля Евросоюза в экспорте... стремительно приближается к 50%».

Это, по мнению президента, сможет компенсировать потери, которые Россия «нанесла» Украине.

Ранее Порошенко заявил, что закрепление в Конституции курса Киева на вступление в НАТО является поводом «лишний раз помахать ручкой Москве»

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