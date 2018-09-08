Порошенко заявил, что не будет спрашивать у Путина разрешения войти в ЕС и НАТО

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Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что не собирается спрашивать у России или лично у российского лидера Владимира Путина разрешения на вступление в Евросоюз и НАТО. Об этом сообщила пресс-служба украинского президента.
Порошенко заявил, что не будет спрашивать у Путина разрешения войти в ЕС и НАТО
  • © president.gov.ua

«Принципиальная позиция Украины заключается в следующем: мы не спрашивали и не собираемся спрашивать у страны-агрессора или у Путина разрешения о нашей европейской интеграции и о нашей евроатлантической интеграции. Это исключительное суверенное право украинского народа», — заявил Порошенко в эфире телеканала «СК1».

Он подчеркнул, что, согласно социологическим опросам, большинство украинцев поддерживают европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины и считают её ключевым фактором обеспечения безопасности государства.

Ранее комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал предложенный Порошенко законопроект о стремлении страны в ЕС и НАТО.

Украинский политолог Дмитрий Корнейчук в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о том, что президент Украины Пётр Порошенко зарегистрировал в Верховной раде поправки в Конституцию о курсе государства в Европейский союз и Североатлантический альянс.

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