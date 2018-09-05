Комитет по нацбезопасности Украины поддержал законопроект о стремлении Киева в ЕС и НАТО

Предложенный президентом Украины Петром Порошенко законопроект о стремлении страны в Евросоюз и НАТО был поддержан комитетом Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Решение принято единогласно.

Законопроект внесёт изменения в преамбулу Конституции Украины. Так, предлагается закрепить формулировку о «европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины».

В соответствии с законопроектом Верховная рада сможет определять основы внутренней и внешней политики, стратегического курса на приобретение членства в ЕС и НАТО.

Кабинет министров наделяется полномочиями обеспечивать реализацию изменений.

Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН прокомментировал сообщения о том, что президент Украины Пётр Порошенко зарегистрировал в Верховной раде поправки в Конституцию о курсе государства в Европейский союз и Североатлантический альянс.