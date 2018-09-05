Комитет по нацбезопасности Украины поддержал законопроект о стремлении Киева в ЕС и НАТО
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Решение принято единогласно.
Законопроект внесёт изменения в преамбулу Конституции Украины. Так, предлагается закрепить формулировку о «европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины».
В соответствии с законопроектом Верховная рада сможет определять основы внутренней и внешней политики, стратегического курса на приобретение членства в ЕС и НАТО.
Кабинет министров наделяется полномочиями обеспечивать реализацию изменений.
Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН прокомментировал сообщения о том, что президент Украины Пётр Порошенко зарегистрировал в Верховной раде поправки в Конституцию о курсе государства в Европейский союз и Североатлантический альянс.