Порошенко зарегистрировал в Раде поправки в Конституцию о курсе Украины в ЕС и НАТО

Президент Украины Пётр Порошенко зарегистрировал в Верховной раде поправки в Конституцию страны о курсе государства в Европейский союз и Североатлантический альянс.

Об этом сообщила представитель украинского лидера в парламенте страны Ирина Луценко.

«Сегодня президент Украины зарегистрировал изменения в Конституции Украины о закреплении в ней европейского и евроатлантического направления развития страны», — цитирует Луценко Интерфакс-Украина.

По её словам, изменения будут внесены в преамбулу основного закона страны, а также в статьи 85, 102 и 116.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о поддержке курса государства на вступление в НАТО и ЕС.

Политолог Андрей Золотарёв в беседе с ФАН заявил, что Украина вступит в НАТО через 100—150 лет.