Порошенко назвал курс Украины на НАТО поводом «помахать ручкой Москве»
- © Christian Thiel
- globallookpress.com
Об этом сообщает «Укринформ».
«Инициатива зафиксировать курс на НАТО в Конституции — это не только сигнал обществу о твёрдости намерений, это ещё и намерение лишний раз помахать ручкой Москве. До свидания, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес», — сказал он в ходе конференции «Ялтинская европейская стратегия».
Порошенко заявил, что это также является «месседжем западным партнёрам» Украины, которые неоднократно заявляли Киеву, что «двери открыты».
По словам Порошенко, «абсолютно все руководители ЕС» в ходе закрытого заседания саммита Североатлантического альянса «твёрдо подчеркнули», что «двери НАТО открыты» для Украины.
«А мы никогда и не сомневались, откровенно говоря. Мы обязательно этим воспользуемся, и мы обязательно вернемся в большую семью европейских народов», — сказал он.
Ранее Порошенко заявил, что не намерен спрашивать у России разрешения войти в ЕС и НАТО.