Порошенко назвал курс Украины на НАТО поводом «помахать ручкой Москве»

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что закрепление в Конституции курса Киева на вступление в НАТО является поводом «лишний раз помахать ручкой Москве».

Об этом сообщает «Укринформ».

«Инициатива зафиксировать курс на НАТО в Конституции — это не только сигнал обществу о твёрдости намерений, это ещё и намерение лишний раз помахать ручкой Москве. До свидания, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес», — сказал он в ходе конференции «Ялтинская европейская стратегия».

Порошенко заявил, что это также является «месседжем западным партнёрам» Украины, которые неоднократно заявляли Киеву, что «двери открыты».

По словам Порошенко, «абсолютно все руководители ЕС» в ходе закрытого заседания саммита Североатлантического альянса «твёрдо подчеркнули», что «двери НАТО открыты» для Украины.

«А мы никогда и не сомневались, откровенно говоря. Мы обязательно этим воспользуемся, и мы обязательно вернемся в большую семью европейских народов», — сказал он.

Ранее Порошенко заявил, что не намерен спрашивать у России разрешения войти в ЕС и НАТО.