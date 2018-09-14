Порошенко назвал курс Украины на НАТО поводом «помахать ручкой Москве»

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Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что закрепление в Конституции курса Киева на вступление в НАТО является поводом «лишний раз помахать ручкой Москве». 
Порошенко назвал курс Украины на НАТО поводом «помахать ручкой Москве»
  • © Christian Thiel
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Укринформ».

«Инициатива зафиксировать курс на НАТО в Конституции — это не только сигнал обществу о твёрдости намерений, это ещё и намерение лишний раз помахать ручкой Москве. До свидания, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес», — сказал он в ходе конференции «Ялтинская европейская стратегия». 

Порошенко заявил, что это также является «месседжем западным партнёрам» Украины, которые неоднократно заявляли Киеву, что «двери открыты».

По словам Порошенко, «абсолютно все руководители ЕС» в ходе закрытого заседания саммита Североатлантического альянса «твёрдо подчеркнули», что «двери НАТО открыты» для Украины. 

«А мы никогда и не сомневались, откровенно говоря. Мы обязательно этим воспользуемся, и мы обязательно вернемся в большую семью европейских народов», — сказал он.

Ранее Порошенко заявил, что не намерен спрашивать у России разрешения войти в ЕС и НАТО.

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