На Украине создали детскую игру про УПА

Институт национальной памяти Украины создал настольную игру для детей и подростков про Украинскую повстанческую армию* (УПА).

Об этом информирует пресс-служба института в Facebook.

В сообщении говорится, что презентация игры под названием «УПА — ответ непокорного народа» готовится в рамках фестиваля «История: UA».

«Кроме учебных материалов, которые углубляют знания о борьбе Украинской повстанческой армии против врагов, игра даёт возможность детям и подросткам почувствовать себя настоящими командирами повстанцев», — заявили в институте.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко начал военный парад в Киеве словами из гимна экстремистской Организации украинских националистов.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).