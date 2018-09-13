На Украине создали детскую игру про УПА
- @uinp.gov.ua
Об этом информирует пресс-служба института в Facebook.
В сообщении говорится, что презентация игры под названием «УПА — ответ непокорного народа» готовится в рамках фестиваля «История: UA».
«Кроме учебных материалов, которые углубляют знания о борьбе Украинской повстанческой армии против врагов, игра даёт возможность детям и подросткам почувствовать себя настоящими командирами повстанцев», — заявили в институте.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко начал военный парад в Киеве словами из гимна экстремистской Организации украинских националистов.
* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).