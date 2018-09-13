На Украине создали детскую игру про УПА

Короткая ссылка
Институт национальной памяти Украины создал настольную игру для детей и подростков про Украинскую повстанческую армию* (УПА).
На Украине создали детскую игру про УПА
  • @uinp.gov.ua
  • Facebook

Об этом информирует пресс-служба института в Facebook.

В сообщении говорится, что презентация игры под названием «УПА — ответ непокорного народа» готовится в рамках фестиваля «История: UA».

«Кроме учебных материалов, которые углубляют знания о борьбе Украинской повстанческой армии против врагов, игра даёт возможность детям и подросткам почувствовать себя настоящими командирами повстанцев», — заявили в институте.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко начал военный парад в Киеве словами из гимна экстремистской Организации украинских националистов.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить