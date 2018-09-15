Волкер: США обеспокоены присутствием российских военных в Азовском море

Короткая ссылка
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Соединённые Штаты обеспокоены «провокационными» действиями российских военных в Азовском море.
Волкер: США обеспокоены присутствием российских военных в Азовском море
  • © U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Об этом сообщает Интерфакс-Украина

«Мы не принимаем этих претензий России на шельфы и считаем, что присутствие российских военных там — это очень агрессивные провокационные шаги», — заявил Волкер.

Он добавил, что в Вашингтоне обеспокоены данной ситуацией.

Ранее на Украине пожаловались на действия российских пограничников в Азовском море.

Также в Киеве заявили об усилении группировки ВС Украины в районе Азовского моря.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить