На Украине пожаловались на российских пограничников в Азовском море
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По его словам, экипаж российского пограничного катера якобы совершил «опасные манёвры» в отношении корабля украинской погранслужбы.
«На этот раз корабль агрессора несколько раз умышленно делал опасные манёвры по сближению и перерезания курса украинского корабля ГПС Украины», — написал Бабин.
Ранее на Украине заявили об усилении группировки войск в районе Азовского моря.
Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с Inforeactor прокомментировал данное заявление Киева.