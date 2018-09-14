На Украине пожаловались на российских пограничников в Азовском море

Борис Бабин, «постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым», на своей странице в Facebook пожаловался на действия российских пограничников в Азовском море.

По его словам, экипаж российского пограничного катера якобы совершил «опасные манёвры» в отношении корабля украинской погранслужбы.

«На этот раз корабль агрессора несколько раз умышленно делал опасные манёвры по сближению и перерезания курса украинского корабля ГПС Украины», — написал Бабин.

Ранее на Украине заявили об усилении группировки войск в районе Азовского моря.

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с Inforeactor прокомментировал данное заявление Киева.