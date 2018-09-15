Волкер призвал продлить действие закона о статусе Донбасса ради санкций ЕС против России

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер призвал продлить действие закона об особом статусе Донбасса ради сохранения единства стран ЕС в вопросе санкций против России.

Об этом, как передаёт «Укринформ», дипломат заявил на брифинге в рамках 15-й ежегодной конференции YES.

«Если этот закон будет продлён, то ситуация на следующий день будет совершенно такой же, как сегодня, то есть фактически там никаких изменений не будет. Но чрезвычайно важным является продолжение режима санкций, наложенных из-за агрессии России на Украине», — сказал он.

По словам Волкера, в Европейском союзе «раздаются голоса за снятие санкций» против России.

«Хотя Россия ничего не сделала для того, чтобы выполнить свою часть обещаний. Если действие закона не будет продлено, это даст аргумент тем, кто выступает за снятие санкций», — считает он.

Он отметил, что продление действия закона о статусе Донбасса отвечает интересам украинской стороны, поскольку способствует сохранению единства ЕС в вопросе санкций.

Ранее Волкер заявил, что в Донбассе наблюдается «горячая стадия» конфликта.

В начале августа в Верховной раде рассказали, что продление действия закона о статусе Донбасса во многом зависит от позиции международных партнёров Украины.