«Манипуляция c цифрами»: в России ответили на заявление Порошенко о победе Киева над Москвой через ассоциацию с ЕС

Российские парламентарии назвали сомнительным заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что Киев переиграл Москву благодаря вступлению в силу соглашения об ассоциации с ЕС. Депутаты подчеркнули, что Украина не готова полностью заменить российские рынки. Так, например, Киев покупает российский газ у западных партнёров — только с наценкой за «реверс». Власти Украины идут на подобные шаги, чтобы кичиться своей «независимостью» и «победой над Россией», полагают собеседники RT. Эксперты сходятся во мнении, что Порошенко уже начал предвыборную агитацию в надежде поправить свой низкий рейтинг. Выборы главы государства на Украине состоятся 31 марта 2019 года.

Российские парламентарии скептически восприняли слова президента Украины Петра Порошенко, заявившего, что Киев «переиграл» Москву в вопросе ассоциации и торговли с Евросоюзом. Собеседники RT отметили, что Киев не имеет оснований говорить о возможности полной замены России другими рынками, а желание отказаться от сотрудничества с Москвой выставлять как некую победу.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина, хотя украинский товарооборот и увеличился в последние годы, Киев не может разорвать торговые связи с Россией.

«Полностью заменить Россию просто нет возможности. А если такие попытки и предпринимаются, то они с большим трудом могут быть представлены как победа над Россией. Например, Украина покупает реверсный российский газ с наценкой в результате того, что отказалась в своё время от покупки газа напрямую у «Газпрома». Или, допустим, уголь, который необходим украинским ТЭЦ. Киев отказывается закупать уголь Донбасса, но при этом приобретает его через посредников. Потому что другие сорта угля, которые она могла бы закупать или пробовала закупать в Южной Африке, просто технологически не подходят для работы ТЭЦ на Украине. И так далее», — приводит аргументы депутат.

В беседе с RT он отметил, что для того, чтобы кичиться «независимостью» и «победой над Россией», украинские власти закупают те же самые товары через посредников и с наценкой. При этом рост товарооборота связан с экономическими, а не политическими факторами, как это пытается представить украинский лидер.

«Вся лукавая статистика Порошенко носит политический характер и призвана лишний раз вдолбить в голову украинцам, что он достиг результатов, что надо увидеть в нём президента следующего срока и так далее. Это всё носит предвыборный характер», — добавил Затулин.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов констатировал, что у Москвы и Киева никогда не было противостояния в экономическом плане.

«Они сами решили отгородиться от нас. Это печально, поскольку Украина являлась для нас важным экономическим партнёром. Но раз уж они так решили, то это их выбор. Для нас, по большому счёту, потери из-за разрыва экономических связей с Украиной минимальны. Они сами себе выстрелили в ногу. Это их решение, поэтому мы можем только посочувствовать», — заявил Морозов.

Собеседник RT отметил, что не видит логики в привязке ассоциации Украины с Евросоюзом к победе над Россией, поскольку Москва, так же как и Киев, строит свои двусторонние отношения с Брюсселем. И количественные показатели сотрудничества России и ЕС несравнимо выше, нежели аналогичные цифры украино-европейской торговли.

«У них свои взаимоотношения с Европой, у нас свои... и тезис насчёт победы весьма сомнителен... Думаю, что под предлогом ассоциации с ЕС и в связи с всеобщей народной эйфорией украинские чиновники начали больше воровать, больший разгул коррупции произошёл. Поэтому эта евроассоциация весьма сомнительна», — добавил Морозов.

Reuters

«Лишний раз помахать ручкой Москве»

В пятницу, 14 сентября, выступая на 15-й международной конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в Киеве, Пётр Порошенко заявил о победе над Россией после вступления в силу соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

«Могу твёрдо сказать, что Россию мы переиграли, и уже больше года, как соглашение об ассоциации с ЕС вступило в силу... Доля Евросоюза в экспорте колеблется от 42 до 43%, стремительно приближаясь к 50%. Это весомый компенсатор тех потерь, которые из-за войны, гибридной агрессии, экономической блокады и закрытия рынков доставила нам Россия», — заявил Порошенко.

По его словам, соглашение об ассоциации с Евросоюзом «ежедневно доказывает свою действенность» и опровергает расчёты «учёных Януковича» о многомиллиардных потерях в связи со вступлением договора в силу.

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Глава государства также рассказал, что на днях ожидается выдача десятимиллионного украинского биометрического паспорта, выразив мнение, что символическая и политическая ценность безвизового режима намного превышает его прикладное значение.

«Это мы, украинцы, разрушаем те барьеры, которые в своё время свела империя, железный занавес между нами и нашими европейским партнёрами», — сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что инициатива закрепления европейских и евро-атлантических стремлений Украины в Конституции страны является сигналом обществу о твёрдости этих планов, поводом «лишний раз помахать ручкой Москве» и сигналом западным партнёрам Киева, что Украина воспользуется открытыми дверями в ЕС и НАТО.

Отметим, что с 2005 года внешнеторговый баланс Украины имеет отрицательное сальдо, то есть импорт товаров и услуг превышает их экспорт; в некоторые годы этот показатель достигал 8,5% ВВП. Кроме того, если прямые иностранные инвестиции на Украину в 2007—2008 годах составляли $10—11 млрд, а в 2012-м — $8,4 млрд, то в 2014—2017 годах они не превышали $3,3 млрд в год.

Причём Россия по этому показателю продолжает занимать лидирующие позиции. Так, в первом полугодии 2018 года объём прямых инвестиций из России в украинскую экономику составил $436 млн из $1,259 млрд (34,6%).

По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, заявления Петра Порошенко скорее связаны с политической игрой в преддверии выборов на Украине, нежели с реальным положением дел в стране.

«Существует много способов для того, чтобы манипулировать цифрами, но есть абсолютные показатели, которые Порошенко изменить не может», — заявил Безпалько.

«Во-первых, это падение ВВП, которое наблюдается на уровне $100 млрд. И, безусловно, это чрезвычайно мощная миграция с территории Украины на территорию России и в Европу. Рост цен, высокие показатели инфляции», — констатировал эксперт.

Украинцы стоят в очереди, чтобы пересечь контрольно-пропускной пункт на границе Украины с Польшей

AFP

© Yuri DYACHYSHYN

Собеседник RT отметил, что в связи с этими объективными показателями говорить о том, что Украина что-либо выиграла от ассоциации с Евросоюзом, невозможно.

«Ассоциация с Европой — это мягкий вариант колонизации, когда Европа может поставлять на Украину товары с высокой добавленной стоимостью, а экспортировать сырьё или продукты первичной переработки... Хвастаться колонизацией собственной страны можно, но насколько это адекватно по отношению к своим гражданам — это вопрос», — заявил Безпалько.

«Не разрушать страну популизмом»

В ходе выступления на киевской конференции Порошенко также заявил, что объявит о намерении участвовать в выборах президента Украины 2019 года с началом избирательной кампании. При этом он отметил, что как глава государства гарантирует свободные, честные и демократические выборы.

«Мы защитим свободное волеизъявление граждан. Процесс волеизъявления должен соответствовать нашей европейской стратегии и ещё раз зарекомендовать Украину как лидера в соблюдении стандартов демократии на постсоветском пространстве», — сказал Порошенко.

Вместе с тем он отметил, что на украинской политической шахматной доске есть фигуры, которые «позволяют Москве ходить собой», и призвал не допустить недооценки угрозы ревизии европейской стратегии и «возвращения к имперскому стойлу».

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«Мы имеем не приблизительное, но совершенно точное представление о планах Кремля. Знаем, кого там хотят видеть во втором туре президентских выборов, и, слава богу, моей фамилии там, в планах Кремля, нет», — заявил президент.

Президент также призвал украинских политиков представлять реальные избирательные программы, не разрушать страну популизмом и трезво оценивать сложность текущих вызовов и угроз.

«Призываю соревноваться реальными программами, а не фантастическими обещаниями о том, что с неба будет падать манна, горы будут золотыми, реки молочными, а берега кисельными. Призываю не разрушать страну популизмом, трезво оценивать беспрецедентную сложность вызовов и угроз, которые стоят перед Украиной», — заявил Порошенко.

По словам члена комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова, любые заявления украинского лидера можно интерпретировать как предвыборные, как своего рода отчёт перед избирателями о верности выбранного властями курса.

«Но, как мы видим, Украина стремительно нищает, народ нищает... Поэтому, мне кажется, они проиграли больше, чем выиграли», — отметил парламентарий.

При этом член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько усомнился, что грядущие президентские выборы пройдут в здоровой атмосфере и будут чистыми.

«Не думаю, что выборы будут открытыми, честными и демократическими. Порошенко будет по максимуму использовать все возможности, включая админресурс, медийные и финансовые инструменты, чтобы оттеснить своих конкурентов и выиграть», — заявил Безпалько.