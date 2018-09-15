Волкер заявил о готовности США обсуждать с Украиной новые поставки оружия

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Соединённые Штаты готовы обсуждать с Украиной новые поставки вооружений, заявил спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер.
Волкер заявил о готовности США обсуждать с Украиной новые поставки оружия
  • © Mykhailo Palinchak/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

По его словам, оборонные возможности Украины усилились, однако остаются некоторые пробелы.

«Мы можем говорить о том, где эти пробелы. Мы готовы сесть и обсудить с Украиной, какие у неё потребности. Они могут покупать определённые вещи», — цитирует Волкера «Укринформ».

Он отметил, что Вашингтон и Киев будут решать этот вопрос в бизнес-ключе.

«Таким образом, Украина будет усиливать свои оборонные возможности», — сказали в Госдепе.

Ранее Киев подал запрос на покупку американских систем противовоздушной обороны.

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