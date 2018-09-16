Предвыборная флотилия: Украина заявила о намерении создать военно-морскую базу в Азовской акватории

В Азовском море до конца 2018 года будет создана база украинских военно-морских сил, сообщается на сайте официального представительства кабинета министров Украины в Facebook. В ведомстве уточняют, что уже сейчас в Бердянске спущены на воду два артиллерийских бронекатера. Между тем опрошенные RT эксперты сомневаются в реалистичности планов кабмина. По мнению специалистов, у Киева нет ресурсов, достаточных для создания новой базы. Однако, даже если бы средства были, реализовать такой масштабный проект за несколько месяцев не под силу ни одной стране мира. К подобным заявлениям следует относиться как к части предвыборной агитации, считают политологи.

Украина намерена создать базу военно-морских сил в Азовском море до конца 2018 года. Об этом сообщается на сайте официального представительства кабинета министров Украины в Facebook.

«В Бердянске спущены на воду два артиллерийских бронекатера ВМС Украины. Планируется, что до конца года в Азовском море создадут военно-морскую базу ВМС Вооружённых сил Украины», — говорится в тексте, опубликованном на страничке представительства в соцсети.

Ранее в Госпогранслужбе Украины заявили, что в район Азовского и Чёрного морей будут отправлены 270 бойцов морского спецназа.

«До конца года мы будем иметь около 1 тыс. человек личного состава нашего спецназа. И наращиваем усилия морского спецназа, а это около 270 человек, которые будут нести службу в подразделениях акватории Азовского и Чёрного морей», — цитировала пресс-служба одного из представителей ведомства.

В конце августа на Украине также анонсировали усиление военного присутствия в Азовской акватории. Как уточнялось в сообщении командования украинских ВМС, это необходимо «для надёжной защиты всех рубежей и мирной производственной деятельности в акватории моря».

Буря перед выборами

Строительство украинской военно-морской базы в Азовском море — это утопия, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

«Очень жаль, что наши братья продолжают сходить с ума. Это несерьёзно. Глубина в Азовском море от 7 до 14 метров. То есть она не позволяет иметь здесь какие-то серьёзные боевые корабли, а тем более подводные лодки», — сказал он.

По его словам, представители украинских властей в действительности заинтересованы в «освоении» бюджетных денег, нежели в строительстве военно-морских баз.

«Сегодня у власти те люди, которые находят высосанный из пальца повод, чтобы в очередной раз списать деньги на какие-то военные расходы, а по сути дела, их разворовать. Если хотят заниматься реальным восстановлением флота или военных баз, пусть лучше вложат деньги и восстановят в Николаеве судостроительный завод, который на ладан дышит и вот-вот закроется, где строили «Адмирала Кузнецова», — добавил Шерин.

Бердянский морской порт

На Украине все заняты выборами, поэтому никто не будет заниматься строительством военно-морских баз в Азовском море, убеждён директор Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин. Эксперт также обратил внимание на отсутствие авторства в сообщении на сайте представительства кабмина страны.

«Видимо, господа не могли найти человека, чей уровень безответственности настолько высок, чтобы он мог поставить свою фамилию под этим фейком. Никто никакой базы там не будет строить по одной простой причине. Все заняты выборами, правительство временное. Кто же будет выкладывать из собственного кармана украденные средства, чтобы строить какие-то базы? Это послание электорату, который представляют себе эти люди, несущие такую ахинею, что кто-то что-то делает в плане укрепления обороны и так далее», — сказал он.

Жилин считает, что спущенные в Бердянске два украинских артиллерийских бронекатера не представляют собой реальной военной силы.

«Что касается посудин, которые они спустили на воду, обив дополнительно железными листами и сказав, что это бронекатеры, то тут даже комментировать нечего. Военно-морские силы Украины как таковые числятся на бумаге. Они фактически отсутствуют, не имеют современных плавсредств и вооружений. Тем не менее декларируется, что будет строиться некая база. Они там, видимо, овощи будут охранять», — заявил эксперт.

«Бронекатера — не флотилия»

Ранее сообщалось, что Киев организует переброску бронекатеров в Азовское море. По сообщению «Украинского военного портала», в регион Азовского моря планируют направить три малых артиллерийских катера. Тогда же на территории Бердянска был замечен украинский бронированный катер.

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При этом в июне пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявлял, что отечественные катера «морально устарели и уступают по своей мощи и возможностям охране Погранслужбы РФ». А командующий ВМС Украины Игорь Воронченко призывал правительство выделить средства для улучшения украинского судостроения, иначе это грозит «точкой невозврата».

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко в беседе с RT убеждён, что заявления об успехах украинского флота глубоко политизированы, а Киев сейчас не в состоянии создать военно-морскую базу по целому ряду причин.

«Бронекатера — это не флотилия, которая представляет опасность. Украина тратит огромные деньги, во-первых, на ситуацию в Донбассе, а во-вторых, им предстоят огромные платежи по кредитам МВФ. Кроме катеров, у них фактически ничего и не осталось», — заключил эксперт.