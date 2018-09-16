Украина намерена создать базу военно-морских сил в Азовском море до конца года

Короткая ссылка
Военно-морская база ВМС ВС Украины в Азовском море может появиться до конца 2018 года. Об этом говорится в сообщении официального Facebook-представительства кабинета министров Украины.
Украина намерена создать базу военно-морских сил в Азовском море до конца года
  • © Mikhail Palinchak
  • globallookpress.com

«В Бердянске спущены на воду два артиллерийских бронекатера ВМС Украины. Планируется, что до конца года в Азовском море создадут военно-морскую базу ВМС Вооружённых сил Украины», — отмечается в сообщении.

Ранее председатель Государственной пограничной службы Украины Пётр Цигикал заявил, что в район Азовского и Чёрного морей будут отправлены 270 бойцов морского спецназа.

Также сообщалось, что президент Украины Пётр Порошенко поручил правительству страны ускорить разработку морской доктрины и учесть в ней действия России в Азовском море.

Эксперт Центра военно-политической журналистики и зампред международной общественной организации «Вече» Владимир Орлов в беседе с ФАН прокомментировал намерения Киева относительно Азовского направления.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить