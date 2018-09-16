Украина намерена создать базу военно-морских сил в Азовском море до конца года

Военно-морская база ВМС ВС Украины в Азовском море может появиться до конца 2018 года. Об этом говорится в сообщении официального Facebook-представительства кабинета министров Украины.

«В Бердянске спущены на воду два артиллерийских бронекатера ВМС Украины. Планируется, что до конца года в Азовском море создадут военно-морскую базу ВМС Вооружённых сил Украины», — отмечается в сообщении.

Ранее председатель Государственной пограничной службы Украины Пётр Цигикал заявил, что в район Азовского и Чёрного морей будут отправлены 270 бойцов морского спецназа.

Также сообщалось, что президент Украины Пётр Порошенко поручил правительству страны ускорить разработку морской доктрины и учесть в ней действия России в Азовском море.

Эксперт Центра военно-политической журналистики и зампред международной общественной организации «Вече» Владимир Орлов в беседе с ФАН прокомментировал намерения Киева относительно Азовского направления.