Украина направит 270 бойцов спецназа в район Азовского и Чёрного морей

Председатель Государственной пограничной службы Украины Пётр Цигикал заявил, что в район Азовского и Чёрного морей будут отправлены 270 бойцов морского спецназа.

«До конца года мы будем иметь около 1 тыс. человек личного состава нашего спецназа. И наращиваем усилия морского спецназа, а это около 270 человек, которые будут нести службу в подразделениях акватории Азовского и Чёрного морей», — цитирует его пресс-служба ведомства.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко поручил правительству страны ускорить разработку морской доктрины и учесть в ней действия России в Азовском море.

Эксперт Центра военно-политической журналистики и зампред международной общественной организации «Вече» Владимир Орлов в беседе с ФАН прокомментировал намерения Киева относительно Азовского направления.