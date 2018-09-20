Эксперт оценил перспективы взаимодействия Украины и США по поставкам оружия

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Оксана Соломатина
Заместитель директора Института стран СНГ политолог Владимир Жарихин в беседе с RT прокомментировал заявление украинского президента Петра Порошенко о том, что сотрудничество с США по поставке летального оружия будет продолжено.
Эксперт оценил перспективы взаимодействия Украины и США по поставкам оружия
  • РИА Новости

«Во-первых, здесь надо учитывать, что поставки производятся не в качестве гуманитарной помощи, а в качестве продажи. То есть за все эти поставки надо платить и изыскивать средства из бюджета. Во-вторых, проблема у украинской власти не с оружием, а с боевым духом своей армии. И поэтому вряд ли, условно говоря, замена калашникова на винтовку М-16 что-то прибавит к боеготовности украинской армии», — отметил Жарихин.

Ранее Порошенко в ходе ежегодного послания парламенту заявил о намерении страны закупить высокоточное ракетное оружие. Украинский лидер также сообщил, что Киев продолжит сотрудничество с США по поставкам оружия.

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