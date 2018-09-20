Эксперт оценил планы Украины продолжить сотрудничество с США по поставкам оружия

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Марианна Чурсина
Вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин в разговоре с RT прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что сотрудничество с США по предоставлению Киеву оружия продолжится.
Эксперт оценил планы Украины продолжить сотрудничество с США по поставкам оружия
  • РИА Новости

«Как американцы будут предоставлять это оружие и в какой номенклатуре — трудно сказать. Но возникает другой вопрос: чем Украина собирается за него платить? Естественно, бесплатно они его не получат. Трамп — человек непредсказуемый, но деньги он умеет считать. И опыт Javelin это показывает», — сказал эксперт.

Анохин также добавил, что к любым заявлениям украинского лидера стоит относиться с настороженностью, поскольку они не всегда соответствуют действительности. При этом эксперт подчеркнул, что конфронтационный политический курс Киева уже негативно отразился на стране.

«Вся политика Порошенко — одна большая катастрофа Украины. Этот человек — как велосипедист: если не будет крутить колёса по дальнейшей конфронтации с Россией, то просто свалится. Поэтому он должен накручивать эскалацию напряжённости», — заключил Анохин.

Ранее Порошенко в ходе ежегодного послания парламенту заявил о намерении страны закупить высокоточное ракетное вооружение. Украинский лидер также сообщил, что Киев продолжит сотрудничество с США по поставкам оружия.

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