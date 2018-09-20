Во время выступления Порошенко зал Рады покинули четыре депутата

Четверо парламентариев от фракции «Оппозиционный блок» покинули зал Верховной рады во время выступления президента Украины Петра Порошенко в знак протеста. Об этом сообщила пресс-служба партии.

РИА Новости

Зал покинули депутаты Александр Вилкул, Вадим Новинский, Дмитрий Шпенов и Нестор Шуфрич. «Мы покинули зал заседаний во время выступления президента в знак протеста. Президент говорил красиво, но он говорил про какую-то другую страну, а не про нищую разворованную Украину, которую власть продолжает уничтожать», — сообщила пресс-служба, ссылаясь на слова Вилкула. 17 сентября Порошенко заявил, что предоставление автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата вышло на «финишную прямую».