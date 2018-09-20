Порошенко потребовал от Минобороны скорейшего перехода на стандарты НАТО

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Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что ждёт от Минобороны страны и Вооружённых сил скорейшего перехода на стандарты Североатлантического альянса, передаёт Интерфакс-Украина.
Порошенко потребовал от Минобороны скорейшего перехода на стандарты НАТО
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«Сегодня должны взять планку совсем другой высоты: новые технологии, модернизация, довооружение и перевооружение, переход на стандарты НАТО с учётом нашего уникального опыта отпора агрессии», — заявил он, обращаясь к парламенту с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

Он анонсировал ряд мер, укрепляющих обороноспособность государства, и подчеркнул, что перевооружение происходит на основе стратегии импортозамещения, благодаря которой страна лишилась «тотальной зависимости от поставок из России».

Кроме этого, президент Украины потребовал от Минобороны и Вооружённых сил нестандартных и асимметричных ответов на любые шаги «противника».

Ранее в своём новогоднем поздравлении Порошенко назвал оптимизм главным ресурсом украинского народа.

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