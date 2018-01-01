«Всё будет хорошо»: Порошенко назвал оптимизм главным ресурсом украинского народа

Пётр Порошенко поздравил крымчан и жителей Донбасса с Новым годом, заявив, что их дом — Украина. Главным ресурсом украинского народа, по его словам, является оптимизм. Лидер пообещал и дальше укреплять армию и выразил благодарность США и Канаде за решение о поставках оружия Киеву. Председатель комиссии Совфеда РФ по информационной политике Алексей Пушков назвал обращение президента Украины циничным, напомнив, что несколько лет украинская сторона продолжает обстреливать самопровозглашённые республики и вести против них экономическую блокаду. В комментарии RT депутат Госдумы РФ от Крыма, зампред комитета по делам национальностей Руслан Бальбек отметил, что с таким руководством оптимизм украинцам не поможет.

Украинский президент Пётр Порошенко в своём новогоднем поздравлении назвал жителей Крыма и самопровозглашённых республик Донбасса «братьями и сёстрами» и заявил, что их домом является Украина.

«Через искусственные линии разграничения мои искренние пожелания пусть услышат Крым и Севастополь, Донецк и Луганск. Братья и сёстры, ваш дом — Украина... А грабителя, который разорил наш дом, — наступит время — прогоним и накажем», — говорится в заявлении лидера.

В то же время он заявил о намерении укреплять украинскую армию, которая «надёжно держит оборону на восточных рубежах».

Порошенко также поблагодарил США и Канаду за решение о военной помощи Киеву, а ЕС — за продление санкций в отношении России.

Стоит напомнить, что ранее американские власти приняли решение о поставках вооружения на Украину, отметив, что помощь Киеву «носит исключительно оборонительный характер».

По данным американских СМИ, речь идёт о передаче противотанковых ракет и пусковых установок на сумму $47 млн.

Тем временем Канада также внесла Украину в список стран, которым разрешается продавать летальное оружие.

«Шлю искренние праздничные поздравления нашим международным партнёрам. Соединённые Штаты только обнародовали решение о поставках нам современного оборонительного оружия. Шаг в этом направлении сделала Канада и другие страны. Евросоюз также продлил санкции против страны-агрессора», — сообщается в поздравлении.

Reuters

В своём обращении президент Украины также упомянул недавний вердикт Стокгольмского арбитража по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» о контракте на поставку российского газа, отметив, что решение «будто под ёлку легло», защитив Киев «от крайне невыгодных условий газового контракта девятого года».

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Напомним, 22 декабря «Нафтогаз» поспешил заявить, что «выиграл» иск, а требования «Газпрома» по положению «бери и плати» были «полностью отклонены». Между тем в российском холдинге сообщили, что арбитраж удовлетворил большую часть их требований и обязал украинскую сторону выплатить более $2 млрд.

Поздравил Порошенко украинцев и с «уверенным и бесповоротным движением в Европу».

«Ещё раз поздравляю сотни тысяч украинцев, которые уже воспользовались безвизом. И миллионы, которым он ещё пригодится. И всех нас — с уверенным и бесповоротным движением в Европу», — говорится в послании.

Глава украинского государства пообещал ускорить темпы экономического роста в стране и обеспечить политические условия для этого.

По словам Порошенко, главным ресурсом украинцев является оптимизм.

«Оптимизм, вера в свою страну, в свои силы — наш главный ресурс. И всё будет хорошо», — отметил он, обращаясь к украинцам с новогодним поздравлением.

В России не оставили без ответа слова Порошенко о том, что Украина является домом для жителей Донбасса и Крыма.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал цинизмом обращение украинского президента к жителям непризнанных республик и российского полуострова.

После обстрела в районе посёлка Новолуганское в Донецкой области

Reuters

«После нескольких лет обстрелов и полной блокады жители Донбасса услышали от Порошенко, что «их дом — Украина». У цинизма, похоже, нет границ», — написал он в Twitter.

После нескольких лет обстрелов и полной блокады жители Донбасса услышали от Порошенко, что "их дом - Украина". У цинизма, похоже, нет границ — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 1, 2018

В комментарии RT депутат Госдумы от Республики Крым, зампред комитета по делам национальностей Руслан Бальбек назвал слова Порошенко «ядом в блестящей обёртке».

«Учитывая отторжение украинского населения от своих лидеров, Порошенко пытается, что называется, «добрым словом» формировать сторонников в Крыму и на Донбассе. Правда, следует заметить, что в этой ситуации, после бомбардировок и диверсий, все его слова — это яд в блестящей обертке. Верить хладнокровному убийце собственного народа могут лишь сумасшедшие, а ещё западное сообщество», — полагает Бальбек.

Он также подчеркнул, что оптимизм не сможет вывести страну из кризиса.

«С такими рулевыми никакой оптимизм не поможет. Хотя, без сомнения, украинский народ не падает духом даже в самых сложных ситуациях. И я не исключаю, что на этой оптимистичной ноте они сбросят со свой шеи порошенковское ярмо», — отметил депутат.

Ранее в своём заявлении к Международному дню прав человека Порошенко выразил «искреннюю благодарность» населению Крыма, а также жителям неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе, отмечая их «стойкость» и «непоколебимую веру» в Украинское государство.

«Огромное спасибо вам за мужество и стойкость, за непоколебимую веру в справедливость и наше Украинское государство», — отметил Порошенко.

Напомним, Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации после референдума, проведённого в марте 2014 года. Тогда за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% жителей полуострова и 95,6% севастопольцев. Всенародное голосование было проведено после событий 2014 года на Украине.

Тогда, в 2014 году, Киев приступил к военной операции против самопровозглашённых ЛНР и ДНР, которые после госпереворота на Украине заявили о независимости. По последним сведениям ООН, в ходе конфликта погибли более десяти тысяч человек.

После неоднократно вводимых режимов тишины украинская сторона не единожды нарушала соглашения и возобновляла обстрелы республик.

Ранее в Минске контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря 2017 года.