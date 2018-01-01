Порошенко обратился к жителям Крыма в новогоднем поздравлении

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Президент Украины Пётр Порошенко во время новогоднего поздравления обратился к жителям Донбасса и Крыма, а также поздравил США, Канаду и Европейский союз.

«Сквозь искусственную линию мои искренние поздравления пусть услышат Крым и Севастополь, Донецк и Луганск. Братья и сёстры, ваш дом — Украина», — сказал украинский президент в видеообращении, которое приводит «112 Украина».

Ранее Порошенко рассказал, что достижениями Украины в уходящем 2017 году стали безвизовый режим с Евросоюзом, ряд реформ в медицинской, образовательной и пенсионной сферах, а также масштабные ремонты дорог.

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