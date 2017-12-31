Порошенко рассказал о «победах» Украины в 2017 году

Достижениями Украины в уходящем 2017 году стали безвизовый режим с Евросоюзом, ряд реформ в медицинской, образовательной и пенсионной сферах, а также масштабные ремонты дорог. Об этом заявил президент страны Пётр Порошенко, подводя итоги года.

«2017 год выдался непростым. Но мы смогли доказать всему миру, что, объединившись, украинцы способны на великие свершения и победы», — написал он в Twitter.

К достижениям Украины её лидер отнёс первый полёт самолёта Ан-132, проведение в Киеве музыкального конкурса «Евровидение», победы украинских боксёров.

Кроме того, Порошенко напомнил об «усилении» украинской армии и освобождении пленных.

Рік 2017 видався непростим. Але ми змогли довести всьому світу, що об’єднавшись, українці здатні на великі звершення та перемоги.#УкраїнаПереможеpic.twitter.com/QFpIwNIkvX — Петро Порошенко (@poroshenko) 31 декабря 2017 г.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал основные достижения страны за год.