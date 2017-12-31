Порошенко рассказал о «победах» Украины в 2017 году
«2017 год выдался непростым. Но мы смогли доказать всему миру, что, объединившись, украинцы способны на великие свершения и победы», — написал он в Twitter.
К достижениям Украины её лидер отнёс первый полёт самолёта Ан-132, проведение в Киеве музыкального конкурса «Евровидение», победы украинских боксёров.
Кроме того, Порошенко напомнил об «усилении» украинской армии и освобождении пленных.
Рік 2017 видався непростим. Але ми змогли довести всьому світу, що об’єднавшись, українці здатні на великі звершення та перемоги.#УкраїнаПереможеpic.twitter.com/QFpIwNIkvX— Петро Порошенко (@poroshenko) 31 декабря 2017 г.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал основные достижения страны за год.