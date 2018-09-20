Опрос: 65% украинцев считают неправильным курс Украины
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Как передаёт Интерфакс-Украина, 65% респондентов считают курс Украины неверным, 23% согласны с политикой государства, 12% не смогли определиться с ответом.
Отмечается, что опрос был проведён методом личного интервью.
Всего были опрошены 2007 респондентов старше 18 лет в период с 11 по 18 сентября.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что, согласно социологическим опросам, большинство украинцев поддерживают курс страны на вступление в ЕС и НАТО.