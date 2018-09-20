Порошенко выступил за продление действия закона об особом статусе Донбасса

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Президент Украины Пётр Порошенко высказался за продление действия закона об особом статусе Донбасса.
Порошенко выступил за продление действия закона об особом статусе Донбасса
  • РИА Новости

По его словам, Россия якобы пытается убедить европейское сообщество в неготовности украинской стороны продлить действие закона об особом статусе Донбасса.

«Это, по мнению российской стороны, свидетельствует о неспособности Украины выполнять взятые на себя обязательства, что, мол, санкции в связи с этим должны быть сняты», — цитирует РИА Новости Порошенко.

Ранее украинский лидер призвал принять закон о регистрации «агентов влияния» России.

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