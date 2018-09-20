Порошенко выступил за продление действия закона об особом статусе Донбасса

Президент Украины Пётр Порошенко высказался за продление действия закона об особом статусе Донбасса.

По его словам, Россия якобы пытается убедить европейское сообщество в неготовности украинской стороны продлить действие закона об особом статусе Донбасса.

«Это, по мнению российской стороны, свидетельствует о неспособности Украины выполнять взятые на себя обязательства, что, мол, санкции в связи с этим должны быть сняты», — цитирует РИА Новости Порошенко.

Ранее украинский лидер призвал принять закон о регистрации «агентов влияния» России.