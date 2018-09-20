Порошенко гарантировал честные выборы на Украине

Украинский лидер Пётр Порошенко пообещал, что парламентские и президентские выборы, которые пройдут на Украине в 2019 году, будут честными, «как в 2014—2015 годах».

«Уже совсем близко 31 марта, а там не за горами и парламентские выборы... Я, как президент, гарантирую свободные, честные, демократические выборы главы государства, нового парламента, органов местного самоуправления — так, как они были проведены в 2014—2015 годах», — цитирует телеканал «112 Украина» президента.

Ранее Порошенко заявил, что объявит о своём участии в выборах после начала избирательной кампании.

В начале августа в ЦИК Украины рассказали, что президентские выборы в стране обойдутся бюджету в 2,3 млрд гривен (около $87 млн).