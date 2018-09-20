Порошенко гарантировал честные выборы на Украине

Короткая ссылка
Украинский лидер Пётр Порошенко пообещал, что парламентские и президентские выборы, которые пройдут на Украине в 2019 году, будут честными, «как в 2014—2015 годах».
Порошенко гарантировал честные выборы на Украине
  • РИА Новости

«Уже совсем близко 31 марта, а там не за горами и парламентские выборы... Я, как президент, гарантирую свободные, честные, демократические выборы главы государства, нового парламента, органов местного самоуправления — так, как они были проведены в 2014—2015 годах», — цитирует телеканал «112 Украина» президента.

Ранее Порошенко заявил, что объявит о своём участии в выборах после начала избирательной кампании.

В начале августа в ЦИК Украины рассказали, что президентские выборы в стране обойдутся бюджету в 2,3 млрд гривен (около $87 млн).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить