Порошенко гарантировал честные выборы на Украине
- РИА Новости
«Уже совсем близко 31 марта, а там не за горами и парламентские выборы... Я, как президент, гарантирую свободные, честные, демократические выборы главы государства, нового парламента, органов местного самоуправления — так, как они были проведены в 2014—2015 годах», — цитирует телеканал «112 Украина» президента.
Ранее Порошенко заявил, что объявит о своём участии в выборах после начала избирательной кампании.
В начале августа в ЦИК Украины рассказали, что президентские выборы в стране обойдутся бюджету в 2,3 млрд гривен (около $87 млн).