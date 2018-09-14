Порошенко рассказал, когда объявит о своём участии в президентских выборах

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что объявит о своём участии в очередных выборах украинского главы государства после начала избирательной кампании.

Как сообщает «Украинская правда», об этом он заявил перед началом встречи «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве.

«Когда объявлю, что иду на выборы? Когда начнётся избирательная кампания», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее СМИ сообщали, что предвыборный штаб Порошенко возглавит первый заместитель руководителя администрации президента Украины Виталий Ковальчук.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года.