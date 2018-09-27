Порошенко призвал ООН развернуть миссию в Донбассе

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Президент Украины Пётр Порошенко призвал Организацию Объединённых Наций развернуть миссию в Донбассе для урегулирования конфликта.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления на заседании Генассамблеии ООН в Нью-Йорке.

«ООН могла бы помочь нам в урегулировании конфликта, если ООН развернёт многонациональную миротворческую операцию», —сказал Порошенко.

Он отметил, что это должна быть «миссия с жёстким мандатом».

Ранее украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина совместно с Соединёнными Штатами, Францией и Германией подготовила резолюцию о введении миссии ООН в Донбасс.

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