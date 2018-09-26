Климкин рассказал о подготовленной вместе с друзьями Украины резолюции по Донбассу

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Украина совместно с Соединёнными Штатами, Францией и Германией подготовила резолюцию о введении миссии ООН в Донбасс, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.
Климкин рассказал о подготовленной вместе с друзьями Украины резолюции по Донбассу
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в ходе Генеральной Ассамблеи ООН.

«Резолюция подготовлена очень давно, у нас есть договорённость с друзьями — США, Францией и Германией. Мы внесём совместную резолюцию... Это будет резолюция от всех нас», — цитирует Климкина ТАСС.

При этом дипломат не уточнил, когда резолюция будет внесена.

Ранее Климкин рассказал о плане по восстановлению мира в Донбассе, разработанном Киевом совместно с западными партнёрами.

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