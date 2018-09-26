Климкин рассказал о подготовленной вместе с друзьями Украины резолюции по Донбассу
- РИА Новости
Об этом он рассказал в ходе Генеральной Ассамблеи ООН.
«Резолюция подготовлена очень давно, у нас есть договорённость с друзьями — США, Францией и Германией. Мы внесём совместную резолюцию... Это будет резолюция от всех нас», — цитирует Климкина ТАСС.
При этом дипломат не уточнил, когда резолюция будет внесена.
Ранее Климкин рассказал о плане по восстановлению мира в Донбассе, разработанном Киевом совместно с западными партнёрами.