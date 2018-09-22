Климкин рассказал о «тайном» плане по восстановлению мира в Донбассе

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о плане по восстановлению мира на Донбассе, разработанном Киевом совместно с западными партнёрами. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на «Радио НВ», в эфире которого Климкин сделал заявление.

«Там должны быть военные, там должны быть полицейские, там должна быть международная администрация. ...Не так принципиально будет там на две тысячи меньше, или на две тысячи больше самих миротворцев, поскольку вопрос о тяжёлом оружии мы как-то с ними наладим. А вот полицейские и международная администрация — это мегапринципиальный вопрос», — заявил Климкин, предполагая, что эти структуры заменят власти самопровозглашённых Донецкой и Луганской республик.

При этом, он подчеркнул, что такие меры необходимы для того «чтобы Донбасс мог интегрироваться в украинское пространство».

Ранее Климкин заявил, что считает неэффективным переговорный процесс по Донбассу в Минске.