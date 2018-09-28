«Дотянуть до выборов»: сможет ли Украина выполнить требования МВФ и получить новый транш
- Пётр Порошенко и Кристин Лагард
- Reuters
МВФ выдвинул Киеву четыре условия для подписания новой программы сотрудничества и выделения транша на сумму $1,9 млрд, сообщают украинские СМИ. Согласно данным прессы, до 15 октября правительство Украины должно повысить цены на газ для населения на 23%, а до 2020 года они должны вырасти как минимум в полтора раза и сравняться с ценой на импортный газ. Также фонд настаивает на проведении антикоррупционной реформы, в частности проверке электронных деклараций доходов и расходов чиновников.
«Это болезненный вопрос для всех чиновников, поскольку за предоставление неправдивых данных в декларациях предусмотрена уголовная ответственность. Скорее всего, функции контроля будут переданы НАБУ, а все уголовные дела будет рассматривать Антикоррупционный суд», — рассказывает источник RT в Блоке Петра Порошенко.
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- РИА Новости
МВФ требует провести реформу Государственной фискальной службы, в первую очередь изменения должны коснуться работы таможенных органов и налоговой инспекции. В середине июня во время встречи с представителями бизнеса министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ежегодно бюджет теряет от контрабанды около $4 млрд.
Но главным сюрпризом для правительства стало требование МВФ утвердить бюджет на следующий год до выделения транша. Обычно основной финансовый документ принимается в декабре.
«Представители МВФ прекрасно знают, что перед вторым чтением при утверждении закона о бюджете начинаются настоящие торги. Парламентарии лоббируют интересы определённых предприятий, против которых выступает фонд», — сообщил RT представитель партии «Самопомощь».
Например, при утверждении бюджета на этот год между первым и вторым чтениями доходы и расходы бюджета неожиданно увеличились на 40 млрд грн. ($1,4 млрд).
В итоге украинское правительство и МВФ не смогли договориться о новой программе сотрудничества, рассказал в беседе с RT источник в кабмине страны.
«Фонд недоволен медленным выполнением его требований, поэтому существующую программу кредитования EFF решили свернуть. Правительство предложило заключить соглашение о новой программе stand-by, но по итогам переговоров не удалось даже подписать меморандум о сотрудничестве», — сообщил собеседник RT.
По данным украинского издания «Экономическая правда», срок действия программы stand-by должен был составить 12—15 месяцев, за это время Киев надеялся получить $5—6 млрд.
В ожидании реальных действий
Сейчас МВФ действует по принципу «утром деньги — вечером стулья», написал на своей странице в Facebook украинский экономист Виктор Скаршевский.
«МВФ уже хочет увидеть реальные действия правительства, а не просто обещания. Потому что обязательства повысить тарифы с привязкой к импортному паритету правительство Владимира Гройсмана взяло на себя ещё в апреле 2017 года. То есть полтора года назад», — написал он.
Источник RT в партии «Батькивщина» говорит, что МВФ избрал более жёсткую позицию в переговорах с правительством и отказывается идти на уступки.
«Руководство страны считает, что представителям МВФ можно устно гарантировать выполнение всех требований и потом о них успешно забыть. Представители фонда уже сделали выводы и, судя по всему, намерены настаивать на своём. Насколько я понимаю, лично убеждать руководство МВФ в Вашингтоне сменить гнев на милость будет президент Пётр Порошенко. Интересно, какие аргументы он приведёт на этот раз. Украинскому правительству больше не верят», — заявил представитель партии «Батькивщина».
Требования МВФ очень жёсткие, и руководству страны выполнять их невыгодно, тем более в преддверии выборов, поскольку это настроит население против действующей власти, отметил в интервью RT ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский.
«Сейчас у власти стоит задача дотянуть до выборов президента, которые пройдут в конце марта следующего года. И деньги на это у Киева есть, поэтому он будет настаивать на своей позиции», — подчеркнул эксперт.
По расчётам украинского правительства, денег на выплату кредитов хватит до конца апреля, сообщил источник RT в кабинете министров.
Если до этого периода Украина не получит средства от МВФ или других международных организаций, то страна может снова объявить о своей неплатёжеспособности, отмечают эксперты.
Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко напоминает, что Украина уже более двух лет находится в состоянии дефолта из-за нежелания погасить российские евробонды на сумму $3 млрд.
«Осталось признать этот факт юридически. Если Украина не сможет платить по долгам, то она может снова попросить кредиторов реструктуризировать задолженность», — пояснил эксперт в интервью RT.
Сейчас проблемы сотрудничества с МВФ не позволяют Украине получить займы от других кредиторов, и это будет давить на национальную валюту, отметил источник RT в партии «Народный фронт».
«Достаточно только незначительного роста спроса на доллар на внутреннем рынке, и может начаться паника. Гривна обвалится, что приведёт к резкому росту цен на продукты питания. Население станет не просто бедным, а нищим. Это чревато массовыми акциями протеста», — считает собеседник RT.
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