«Вернуться хотя бы к уровню четырёхлетней давности»: возможна ли на Украине смена курса в отношении России

Россия не считается с интересами Украины, уверен депутат Верховной рады Виктор Бондарь. По его мнению, Киеву нужно прекратить политику угроз и заняться экономическим возрождением — только так возможно заслужить уважение Москвы. При этом улучшить финансовое положение государства можно с помощью Запада, уверен парламентарий. В частности, «завести» в страну «два-три крупнейших банка» США или ЕС. Однако опрошенные RT эксперты отмечают, что западные партнёры Киева не заинтересованы в развитии украинской экономики. Администрация Порошенко, в свою очередь, не откажется от одной из основ своей власти — враждебной риторики в отношении России, подчёркивают политологи.

Киеву нужно поменять свою риторику в отношении Москвы, заявил депутат Верховной рады Виктор Бондарь. По его мнению, пора прекращать «ездить по миру и просить продолжать давить на Россию, вводить санкции, просить оружия», так как это приведёт лишь к соответствующим ответным мерам. Вместо угроз, добавляет парламентарий, необходимо начать экономическое возрождение государства.

«Надо выходить в мир, менять тональность переговоров с Путиными и с нашими основными партнёрами — с Европой и Штатами. Мол, ребята, помогите нам экономически возродиться. Станем богатыми и крепкими, с нами начнут считаться», — заявил Бондарь в эфире телеканала «112 Украина».

При этом депутат Рады уверен, что Киеву стоит просить у западных партнёров не кредиты, а программы экономической помощи, которые бы позволили стране выйти из зависимого положения и начать развиваться самостоятельно.

Депутат Верховной рады Виктор Бондарь

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«Заведите сюда (на Украину. — RT) два-три крупнейших банка американских, европейских. Дайте вздохнуть промышленности, дайте дешевые кредиты на 15 лет. Если мы за три-четыре года запустим в экономике Украины радикальные сдвиги, то, действительно, если Россия не увидит, что здесь становится лучше: здесь инфраструктура, здесь появились заводы; вот это будет ответ России, что Украина, действительно, пошла по правильному пути. А не просто воевать — каждый день воюем-воюем, а в результате все хуже и хуже», — заключил депутат.

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Предложения украинского политика не лишены смысла, но мало реализуемы, считает политолог Александр Дудчак.

«Их ничему жизнь не учит. Четыре года прошло, а они всё ещё не могут понять, в чём, собственно, проблема и причина всей этой разрухи, которую они же и устроили. Никто не будет давать им дешёвые кредиты. США не заинтересованы в развитии украинской промышленности. То, что нужно было Вашингтону от Украины, они это получили — это Майдан. Не ставили американцы никогда целью создать из Украины передовое государство в Восточной Европе», — пояснил эксперт.

Кроме того, состояние банковской системы страны таково, что она просто не может привлекать западных инвесторов, отмечает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.



«После того, что Гонтарева (экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева. — RT) сотворила с украинским банковским рынком, сейчас ни один европейский банк даже не хочет слышать слово «Украина». На территорию Украины никогда в ближайшие 10-20 лет ни американские, ни американские, ни европейские банки не придут», — уверен Охрименко.

По мнению Дудчака, если Украине необходимо было развитие, то не надо было устраивать Майдан. Правильным решением четыре года назад было бы подписание договоров с Россией.

«Тогда были бы силы для прорыва экономического, но они всё это уничтожили и отбросили Украину на пару десятилетий назад», — отметил Дудчак. А сейчас Киеву, чтобы вернуться хотя бы к уровню четырёхлетней давности, надо возобновлять экономическую базу, подписывать договора с традиционными украинскими партнёрами. Но при нынешней власти это невозможно, считает эксперт.

«Одним из важнейших условий является восстановление отношений с Россией. Никто не хочет на Западе видеть Украину процветающим государством. Изменить риторику можно, но привести в страну американские банки – смешно звучит. Не думаю, что Вашингтон на это пойдёт», — заключил политолог.

«Вражда — хлеб насущный»

Директор киевского Института трансформации общества и завкафедрой международных экономических отношений Национальной академии управления Олег Соскин, со своей стороны, отметил, что Бондарь ничего нового не сказал. Он напомнил, что многие говорят о необходимости «поменять модель экономического развития Украины, о том, что она находится в тупике и по сути является банкротом». Но нынешняя правящая верхушка не способна что-либо с этим сделать.

«Правящий режим во главе с Порошенко, Турчиновым и Гройсаманом не может ни одного социально-экономического или финансового вопроса решить. 2014-2018 годы показали, что основа их существования – это просить новые кредиты у Международного валютного фонда, ЕС и других финансовых структур тех же США», — подчеркнул политолог в разговоре с RT.

Таким образом, киевскому режиму просто не выгодно менять положение дел, потому ведь он может оставаться при власти и обогащаться только при условии разрастания вражды с Россией.

«Им нужна вражда с Россией, чтобы подавлять протестующие массы оголодавшего и обедневшего населения. А с другой стороны обогащаться. Поэтому они никогда ни на какие экономически изменения экономические не пойдут, потому что это не соответствует их внутренней и социально-экономической природе», — уверен Олег Соскин.

И первым, кто будет противиться налаживанию отношений Украины с Россией — это Пётр Порошенко, потому что во многом именно этот конфликт позволяет ему находиться у власти.

«А как он может пойти, если для Порошенко война – это хлеб насущный. Это источник его обогащения и власти. Если не будет войны, то не будет и Порошенко», — заключил эксперт.

Новая реальность

Напомним, Пётр Порошенко пришёл к власти на Украине в 2014 году после событий на Майдане, которые в России считаются государственным переворотом. Новую власть в стране не приняли в Крыму, где провели референдум и решили воссоединиться с Россией. Особый статус в составе Украины стали требовать и земли на востоке Украины. Киев обвинил Россию в том, что она оккупировала Крым и угрожает единству страны в Донбассе. В Москве не раз заявляли, что не вмешиваются в суверенность других стран.

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После того, как Киев в 2014 году решил пойти по пути ассоциации с Европой и подписал соответствующий договор, он обязался выполнять ряд условий Брюсселя. В частности, Украина должна провести экономические и социальные реформы, в обмен на это МВФ предоставляет руководству страны многомиллионные займы. Но до сих пор им не было найдено должного применения.

В конце июня Совет ЕС одобрил выдачу Украине займа в размере €1 млрд. По мнению экспертов, данная сумма никак не повлияет на состояние экономики Украины, поскольку будет направлена на погашение предыдущих задолженностей.

Одновременно с этим, некоторые политики заявляют, что население Украины продолжает беднеть. В частности, депутат Верховной рады Вадим Рабинович в июне 2018 года привёл данные Государственной службы статистики, согласно которым повысились цены на основные продукты питания, а две трети украинцев не планируют отпуск в этом году.