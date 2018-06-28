В Раде назвали способ заставить Россию «считаться» с интересами Украины

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Депутат Верховной рады Виктор Бондарь в эфире телеканала «112 Украина» рассказал, каким образом, по его мнению, можно заставить Россию считаться с интересами Украины.
В Раде назвали способ заставить Россию «считаться» с интересами Украины
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По его мнению, для достижения поставленной задачи Киеву необходимо отказаться от враждебной риторики и начать работу над восстановлением экономики страны.

«Заведите сюда (на Украину. — RT) два-три крупнейших банка — американских, европейских. Дайте вздохнуть промышленности, дайте дешёвые кредиты на 15 лет... Станем богатыми и крепкими — с нами начнут считаться», — объяснил Бондарь.

При этом политик добавил, что ведение боевых действий на юго-востоке Украины не способствует восстановлению экономической ситуации в стране, наоборот, она становится «всё хуже и хуже». 

Ранее в Верховной раде Украины рассказали, как победить Россию.

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