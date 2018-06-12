В Раде рассказали, как победить Россию

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович считает, что не стоит рассчитывать, что западные санкции победят Россию.

В эфире телеканала «112 Украина» он отметил, что «санкции являются для Украины единственной поддержкой Запада», добавив, что «настоящие санкции» выглядят по-другому.

«Америка ввела на той неделе тарифы по Украине и другим странам по ввозу металлов. Это самые настоящие санкции», — сказал он.

Депутат считает, что санкции необходимы исключительно для украинской политики, а победить «врага» они не смогут.

«Знаете, как можно победить врага? Только сделав своих людей более счастливыми… Мы не должны думать, что санкции побеждают, мы должны думать, что побеждать должны мы. Мы должны построить такую страну, где каждому нашему соседу в России, Белоруссии, Венгрии и Польше будет завидно, как прекрасно живут люди на соседней с ними Украине», — подчеркнул Рабинович.

Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука указал на то, что санкции могут «уничтожить Россию».

В Совете Федерации прокомментировали ФАН данное заявление Киева.