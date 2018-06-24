«Один из инструментов политической борьбы»: почему в Киеве заявили об опасных последствиях выполнения требований МВФ

Требования Международного валютного фонда по увеличению цен на газ для населения Украины могут привести к серьёзным социальным потрясениям. Об этом заявили в Верховной раде. В украинском парламенте отмечают, что правительство должно пересмотреть условия сотрудничества с МВФ. При этом сами власти страны всячески затягивают принятие непопулярного решения, от которого зависит выделение очередного транша. Экономисты считают, что следование условиям международных кредиторов действительно может привести к деградации экономики страны, однако перемен в политике Киева ждать не стоит. Эксперты подчёркивают, что громкие заявления украинских политиков связаны с предстоящими выборами.

Киевские власти должны пересмотреть условия сотрудничества с Международным валютным фондом, поскольку требования МВФ об увеличении цен на газ для населения могут привести к серьёзным социальным потрясениям. Такое заявление сделал депутат Верховной рады, сопредседатель Оппозиционного блока Юрий Бойко.

«В сегодняшних условиях необходимо пересмотреть сотрудничество с МВФ, и заняться наконец развитием экономики, поддержать собственного производителя, снизить налоги и тарифы для того, чтобы ожила промышленность. Необходимо проводить политику, которая бы отвечала национальным интересам государства, а не Международного валютного фонда», — заявил парламентарий в эфире телеканала «Интер».

По словам Бойко, который ранее занимал должности вице-премьера, министра энергетики и угольной промышленности и министра топлива и энергетики Украины, в настоящее время МВФ перешёл на политику диктата в переговорном процессе с Киевом.

«Сегодня идёт уже не диалог, а попытка диктата со стороны МВФ: «Сделайте это, сделайте то». А ведь все страны, которые следовали рекомендациям МВФ, невзирая на свои национальные интересы, оказывались на грани социального противостояния», — отметил депутат.

Он добавил, что украинский народ уже и так погряз в долгах из-за «бездарной политики» нынешних киевских властей. Бойко также выразил уверенность в том, что очередной кредитный транш Международного валютного фонда всё равно будет разворован, однако отдавать эти долги рано или поздно придётся, но уже детям и даже внукам нынешних украинцев.

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Урегулирование цен на газ на уровне внешних рыночных ставок является одним из основных требований МВФ, с которым киевские власти согласились ещё в 2016 году. Однако из-за невыполнения правительством этих обещаний МВФ в апреле 2017 года заморозил действующую кредитную программу.

В конце апреля 2018 года компания «Нафтогаз Украины» предложила правительству повысить цены на газ для населения на 60—65% для объёмов голубого топлива, превышающих социальную норму, и одновременно сократить потребление газа. Однако в МВФ без объяснения причин отклонили это предложение.

Политика взаимоотношений киевских властей с МВФ последовательно критикуется многими украинскими политиками. В частности, тот же Юрий Бойко в сентябре 2017 года отмечал, что программа Фонда успешна, только когда она работает в сочетании с другими кредитами. При этом, по словам депутата, слепое исполнение воли МВФ вопреки национальным интересам «обречено на социальный взрыв».

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве

РИА Новости

В поисках «справедливой» цены

Украинские власти всячески затягивают проведение непопулярной реформы, вместе с тем не исключая этой возможности. Так, 22 июня премьер-министр Владимир Гройсман в ходе парламентского часа заявил о ведущемся поиске «справедливой формулы» цены на газ.

«В промышленности цены на газ не регулируются и равны 10 тыс. гривен ($381 за 1000 кубометров. — RT), для населения — 7 тыс. гривен ($266 за 1000 кубометров. — RT). Я сдерживаю их рост, мы работаем над тем, чтобы найти справедливую формулу, чтобы цена на газ была справедливой», — заявил Гройсман.

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Вместе с тем он выразил уверенность в том, что можно будет нормализовать тарифы, когда Украина «вместо страны-импортёра, которая закупает газ, станет страной-экспортёром». По словам премьера, это вкупе с продолжением сотрудничества с международными организациями позволит «системно» снизить цены на газ на 20-30%.

При этом в среду, 20 июня, Гройсман заявил, что сотрудничество Киева с Международным валютным фондом является вынужденной мерой, поскольку без этой помощи Украина не сможет обеспечивать стабильность национальной экономики. Глава кабмина подчеркнул, что сотрудничество с МВФ позволяет выиграть время для выполнения задачи по обеспечению роста экономики на уровне 5-7% в год.

Украинские власти, однако, отдают себе отчёт в том, что уже в обозримом будущем Киеву придётся выплачивать значительные суммы по внешнему долгу. По оценке Гройсмана, речь идёт о $5 млрд в 2018 году и $33 млрд в ближайшие пять лет.

Напомним, срок действующей программы Украины и МВФ объёмом $17,5 млрд истекает весной 2019 года. Киев пока получил только около $8,5 млрд из-за невыполнения ряда поставленных МВФ условий. Минфин и НБУ рассчитывают получить ещё $1,9 млрд до конца 2018 года.

РИА Новости

«Создание манипулируемого рынка сбыта»

Киев проводит очень зависимую от МВФ экономическую политику, а значит — подстраивает многие свои решения под их требования, считает эксперт РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько. По его словам, опыт продолжительных кредитных отношений с Фондом других стран, в частности Греции, показывает, что они ведут к планомерному и длительному ухудшению экономической ситуации внутри страны (так, в Греции за последние шесть лет в три раза сократились пенсии).

«Повышение цен на газ по требованию МВФ — это одна из тех мер, которые приводят с сокращению экономической активности в стране, оттоку капитала и к дальнейшей деградации экономической ситуации. Но это идёт в русле создания манипулируемого рынка для сбыта европейских товаров. Здесь Европа преследует свои цели», — заявил эксперт.

Собеседник RT подчеркнул, что ЕС, МВФ и другие международные структуры могут предлагать различные условия и кредиты, однако надо понимать: интересы Украины никто не будет отстаивать, кроме независимой власти, которой сейчас нет. Но, по словам эксперта, украинское общество пока не пришло к осознанию этого момента.

При этом экономист отметил, что президент Пётр Порошенко не сможет пересмотреть формат сотрудничества с МВФ, поскольку для этого Киеву нужно вернуть все кредиты, а это в настоящих условиях невозможно.

«Они могут в политическом смысле что-то заявлять, но в документах ничего не поменяется. Одно дело заявления, и другое — обязательства», — подытожил Гинько.

В свою очередь, проректор Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец в беседе с RT отметил, что в заявлениях украинских политиков, касающихся газовой тематики, довольно много предвыборной риторики — в преддверии выборов 2019 года.

«Политические силы пытаются использовать потенциальное повышение цен на топливо как один из инструментов политической борьбы. Но предыдущие повышения на электричество, газ, воду не привели к тому, что на Украине каким-то образом изменилась политическая система, — заявил эксперт. — Это связано с тем, что нынешняя украинская власть в достаточной степени тоталитарна и достаточно жёстко контролирует... уличные протесты. То есть накопление внутреннего недовольства необязательно приведёт к протестам».

По его словам, история последних лет показывает, что существующая система контроля за СМИ, населением и финансовыми потоками позволила киевским властям избежать повторения «майдана» 2013-14 гг., хотя уровень недовольства властью сегодня существенно выше, чем он был при Викторе Януковиче.

Собеседник RT также выразил мнение, что в настоящее время МВФ играет роль «инструмента давления коллективного Запада на украинские власти». И это давление, в частности, направлено на устранение со сцены одиозных политических фигур, включая Петра Порошенко, которому Киев сопротивляется. При этом это не означает отсутствия шансов на выделение нового кредитного транша, поскольку банкротство Украины не выгодно тем же кредиторам.