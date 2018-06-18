«Обречённая на крах»: в Раде предрекли Украине экономическую катастрофу из-за действий Запада

Украина находится на грани катастрофы из-за попыток Запада «расхитить национальное богатство» страны, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович. По его словам, европейские партнёры загнали украинскую экономику в «петлю и ловушку». Он также назвал преступным одобренный Европарламентом транш в размере €1 млрд. Эксперты, опрошенные RT, полагают, что Киеву следовало раньше подумать о последствиях своей политики. Они заявили, что сейчас контроль над наиболее ценными ресурсами Украины переходит западному бизнесу.

Украина находится на грани катастрофы, заявил депутат Верховной рады, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович. Он считает, что страны Запада пытаются «расхитить национальное богатство», прикрываясь при этом экономической помощью.

«У нас, дорогие украинцы, назревает катастрофа. Мы не просто сейчас будем выбирать новое правительство. Я хочу сказать, что происходит в нашей стране: сейчас под шумок Национальный банк Украины тихонечко выплатил $455 млн МВФ, сейчас нам сказали, что €1 млрд нам даёт Европа, но забыли сказать, что они требуют снять мораторий на вывоз леса-кругляка», — сказал он в эфире телеканала «112 Украина».

Нардеп считает подобный транш «преступным». По его собственным подсчётам, Киев до конца 2018 года должен будет выплатить $12,5 млрд долга, а до 2045 года — $117 млрд.

«Вот в эту петлю и ловушку нас загнали: 117 миллиардов! Это экономика, обречённая на крах, это мёртвая ипотека.

Любая организация, у которой есть даже не компьютер, а счёты, может сосчитать легко, что Украина не в состоянии вернуть эти деньги. Вы пытаетесь нас задушить до конца, потом обрушить нашу систему экономическую и добить нас, чтобы окончательно уже освободить страну», — добавил Рабинович.

Кроме того, он призвал украинские власти прекратить «идти на поводу у МВФ». По его мнению, единственный выход для Киева — объявление дефолта.

Ранее Вадим Рабинович неоднократно в резких выражениях критиковал власть на Украине, а также предлагал реформировать государственное устройство страны. Кроме того, лидер партии «За жизнь» подозревает, что Запад будет добиваться смены власти на Украине. По его мнению, Украина в конечном счёте наладит отношения с Москвой.

Помощь от «друзей Украины»

Позиция Национального банка Украины расходится с мнением Рабиновича. В НБУ подчёркивают, что два новых транша МВФ минимизируют риски для «макроэкономической и финансовой стабильности» страны. Киев ожидает получить от Всемирного банка $1,9 млрд.

«Для приезда следующей миссии требуются пересмотр цен на газ и проведение переговоров с Министерством финансов относительно сбалансированности бюджета», — заявлял глава Нацбанка Украины Яков Смолий.

По данным НБУ, внешний долг банковского сектора Украины приблизился к отметке в $6 млрд.

Reuters

Отметим, что повышение цен на газ для населения Украины ожидается на уровне 65—70%. При этом с июня уже повышены цены (на 8,5—8,9%) на топливо для национальных предприятий. Это уже привело к закрытию завода «ДнепрАзот», входящего в перечень объектов, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности страны.

Ещё одно требование МВФ — усиление борьбы с коррупционными преступлениями. 14 июня вступил в силу подписанный президентом Украины Петром Порошенко закон «О Высшем антикоррупционном суде».

Между тем, как сообщил украинский Центр противодействия коррупции, в подписанном законе есть один пункт, согласно которому решения по всем делам, открытым Национальным антикоррупционным бюро до начала работы нового суда, можно обжаловать в суде общей юрисдикции. Таким образом, «дела одиозных топ-чиновников Украины будут «слиты». Отметим, что изначально Киев договаривался с западными партнёрами о том, что подобные процессы станут рассматриваться в апелляционной палате Антикоррупционного суда.

Также по теме «Разграбление украинских богатств»: чем Киев заплатит за новый транш от Еврокомиссии По информации источника RT в Минфине Украины, первые €500 млн транша от Европейской комиссии могут поступить на счёт Киева уже в июле...

Европейский парламент уже одобрил выделение Киеву €1 млрд в рамках третьей программы макрофинансовой помощи. Однако, как отмечают евродепутаты, финансовая поддержка может быть приостановлена, если не будет наблюдаться прогресс в вопросе борьбы с коррупцией и создания судебного органа. Следить за выполнением этих условий будут Венецианская комиссия и Европейская служба внешних связей. Ожидается, что Совет Европы одобрит выделение €1 млрд 26 июня.

Кроме того, «друзья Украины», как их называет Порошенко, требуют снять запрет на экспорт леса-кругляка в страны ЕС и отменить мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения. По мнению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), этот запрет является нарушением Европейской конвенции по защите прав и основных свобод человека. Отметим, что лесные массивы занимают примерно 17% территории страны, что составляет 104 млн кв. м.

При этом украинские власти последовательно заявляют, что не желают налаживать контакты с Москвой. В частности, в марте по инициативе Киева было прекращено действие программы экономического сотрудничества с Россией на 2011—2020 годы. «Из-за разрыва мы становимся только сильнее. Я рад, что Украина отвязалась от российской зависимости», — заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман, комментируя это решение.

Кроме того, Порошенко намерен прекратить действие отдельных положений договора о дружбе с Россией. Решение о пролонгации документа на следующие 10 лет Киев должен принять до 30 сентября 2018 года.

Между тем президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о братских узах российского и украинского народов, подчёркивая, что восстановление отношений «рано или поздно произойдёт».

«Вы знаете, я всегда относился к Украине как к братской стране и считаю украинцев и русских практически одним народом. У нас общее прошлое и, уверен, несмотря ни на какие трагедии сегодняшнего дня, общее будущее», — подчеркнул он.

«Предсказуемые последствия»

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в разговоре с RT заявил, что Киев должен был раньше думать о последствиях своих действий.

«Сейчас уже глупо кричать, что надвигается катастрофа. Это нужно было делать в то время, когда шла дискуссия о том, подписывать или не подписывать соглашения о зоне свободной торговли с Европой.

Тогда и надо было разговаривать, а заодно и объяснять людям, выходящим на «майдан», что их цели никаким образом не будут достигнуты теми способами и методами, которыми им предлагали воспользоваться те, кто сейчас пришёл к власти», — подчеркнул эксперт.

По его словам, в происходящем на Украине нет «ничего удивительного и необычного».

«Это просто нормальные и совершенно предсказуемые последствия всей той политики, которую проводила нынешняя власть, и подписания соглашений с Евросоюзом. В них, кстати, это всё было чётко написано. У Украины нет никаких прав, и она должна принимать всё, что решено Европейским союзом, не имея возможности на эти решения влиять. Поздно уже плакать по этому поводу», — отметил политолог.

В последние четыре года все государственные предприятия Украины, представляющие какую-то ценность, стали переходить под контроль зарубежных компаний. Такую тенденцию отметил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«С Украины не только сейчас захотели что-то получить, это происходит уже не один год, начиная с лета 2014 года системно все важные госпредприятия, которые были в ведении государства, оборонно-промышленного комплекса, переходят в ведение западных и американских компаний. Все они за эти годы мягко перетекли в руки иностранных владельцев», — подчеркнул депутат в беседе с RT.

Он добавил, что следующим этапом станет выкуп западными инвесторами плодородных земель и леса.

«Украина сегодня становится неким колониальным государством, где люди будут работать на западную экономику. И каждый миллиард, который даётся Украине, забирается в десятикратном размере её ресурсами. Поэтому максимум в ближайшие два года ничего украинского в стране не останется. Количество людей, покидающих Украину, постоянно и катастрофически растёт. Депутаты Рады сейчас бьют в колокола вслед уходящему поезду», — заключил Водолацкий.