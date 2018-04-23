Депутат Верховной рады рассказал о желании Запада сменить власть на Украине

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Депутат Верховной рады Вадим Рабинович рассказал о желании Запада сменить власть на Украине.

Об этом он заявил в эфире «112 Украина».

«Ситуация очень простая и достаточно тупиковая для правящей системы. Я думаю, что все абсолютно поняли сигналы, которые идут с Запада... Все дела, их сигнальчики, которые есть, говорят, что Запад требует одного — смены власти», — сказал он.

По его словам, ранее представители фракции «Народный фронт» посетили США и встретились с официальными лицами. При этом людей из президентской партии «Блок Петра Порошенко» на встрече в Вашингтоне не было.

«Все главные соратники «Народного фронта» съездили в Вашингтон и там были великолепно приняты. Людей президента там не было», — отметил он.

Парламентарий добавил, что президент Украины Пётр Порошенко «находится в безвыходной ситуации».

Ранее в Раде пожаловались на потерю доверия к Украине в мире.

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