В МВФ назвали критически важное условие для получения Украиной нового транша
- РИА Новости
Об этом сообщает УНИАН.
«Больше прогресса должно быть обеспечено по ряду направлений перед завершением четвёртого пересмотра. Это включает энергетический сектор, фискальную политику, принятие закона, создающего сильный и независимый антикоррупционный суд. Последнее — критически важно», — сказал он.
По его словам, поправки должны быть внесены для обеспечения полного соответствия последней версии закона обязательствам и рекомендациям Венецианской комиссии Совета Европы.
Ранее глава парламентской фракции Радикальной партии Олег Ляшко призвал отказаться от сотрудничества с МВФ.
В конце апреля также сообщалось, что новый транш МВФ может стать для Украины последним до 2020 года.