В МВФ назвали критически важное условие для получения Украиной нового транша

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Директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс назвал критически важное условие, которое Украине необходимо выполнить для получения очередного транша от организации.
В МВФ назвали критически важное условие для получения Украиной нового транша
  • РИА Новости

Об этом сообщает УНИАН.

«Больше прогресса должно быть обеспечено по ряду направлений перед завершением четвёртого пересмотра. Это включает энергетический сектор, фискальную политику, принятие закона, создающего сильный и независимый антикоррупционный суд. Последнее — критически важно», — сказал он.

По его словам, поправки должны быть внесены для обеспечения полного соответствия последней версии закона обязательствам и рекомендациям Венецианской комиссии Совета Европы.

Ранее глава парламентской фракции Радикальной партии Олег Ляшко призвал отказаться от сотрудничества с МВФ.

В конце апреля также сообщалось, что новый транш МВФ может стать для Украины последним до 2020 года.



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