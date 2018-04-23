Новый транш МВФ может стать для Украины последним до 2020 года

Пятый транш кредита Международного валютного фонда (МВФ) может стать для Украины последним до 2020 года.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на отчёт международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

«Программа расширенного финансирования МВФ завершится в марте 2019 года, и мы не ожидаем каких-либо дополнительных перечислений в рамках этой программы сверх поддержки, предусмотренной в четвёртом отчёте МВФ», — указывается в сообщении.

Отмечается, что агентство, принимая во внимание график проведения выборов в стране, не прогнозирует предоставления поддержки после завершения программы расширенного финансирования фонда в период до 2020 года.

По мнению агентства, сложный процесс формирования правительственной коалиции на Украине может стать причиной того, что переговоры о новом финансировании со стороны организации будут отложены.

Ранее Национальный банк Украины рассказал об очередной встрече представителей Украины и МВФ в Вашингтоне по поводу получения пятого транша.