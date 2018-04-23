Новый транш МВФ может стать для Украины последним до 2020 года

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Пятый транш кредита Международного валютного фонда (МВФ) может стать для Украины последним до 2020 года.
Новый транш МВФ может стать для Украины последним до 2020 года
  • Reuters

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на отчёт международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

«Программа расширенного финансирования МВФ завершится в марте 2019 года, и мы не ожидаем каких-либо дополнительных перечислений в рамках этой программы сверх поддержки, предусмотренной в четвёртом отчёте МВФ», — указывается в сообщении.

Отмечается, что агентство, принимая во внимание график проведения выборов в стране, не прогнозирует предоставления поддержки после завершения программы расширенного финансирования фонда в период до 2020 года.

По мнению агентства, сложный процесс формирования правительственной коалиции на Украине может стать причиной того, что переговоры о новом финансировании со стороны организации будут отложены.

Ранее Национальный банк Украины рассказал об очередной встрече представителей Украины и МВФ в Вашингтоне по поводу получения пятого транша.

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