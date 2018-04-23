В НБУ рассказали об очередных переговорах Украины с МВФ по поводу нового транша

Короткая ссылка
Национальный банк Украины рассказал об очередной встрече представителей Украины и Международного валютного фонда (МВФ) в Вашингтоне по поводу получения пятого транша.

Соответствующее сообщение НБУ опубликовал на своей странице в Facebook.

Отмечается, что переговоры вели глава НБУ Яков Смолий и заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон. 

В Нацбанке указали, что Липтон оценил прогресс в стабилизации экономики Украины, а Смолий, в свою очередь, заявил, что у Украины общее с МВФ видение дальнейшего сотрудничества. 

«Мы разработали совместную дорожную карту, следовательно, обе стороны имеют единое видение перспектив программы и последующих шагов. Мы верим и сделаем всё, чтобы доказать, что программы сотрудничества Украины с МВФ могут быть успешными», — сказал Смолий.

Ранее в МВФ отметили замедление реформ на Украине.

17 апреля глава Минфина Украины Александр Данилюк рассказал, что украинская сторона в мае — июне 2018 года может получить от МВФ очередной транш в размере $2 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Региональная экономика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных