В НБУ рассказали об очередных переговорах Украины с МВФ по поводу нового транша
Соответствующее сообщение НБУ опубликовал на своей странице в Facebook.
Отмечается, что переговоры вели глава НБУ Яков Смолий и заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон.
В Нацбанке указали, что Липтон оценил прогресс в стабилизации экономики Украины, а Смолий, в свою очередь, заявил, что у Украины общее с МВФ видение дальнейшего сотрудничества.
«Мы разработали совместную дорожную карту, следовательно, обе стороны имеют единое видение перспектив программы и последующих шагов. Мы верим и сделаем всё, чтобы доказать, что программы сотрудничества Украины с МВФ могут быть успешными», — сказал Смолий.
Ukraine and @IMFNews discussed measures needed for finalizing review of the program during meeting of Ukrainian delegation headed by #NBU Governor Yakiv Smolii with the First Deputy Managing Director of the #IMF David Lipton today during the #IMFWBmeetingshttps://t.co/Y5XRQyArg5pic.twitter.com/fnqrEzqtpk— NationalBankUkraine (@NBUkraine_eng) 22 апреля 2018 г.
Ранее в МВФ отметили замедление реформ на Украине.
17 апреля глава Минфина Украины Александр Данилюк рассказал, что украинская сторона в мае — июне 2018 года может получить от МВФ очередной транш в размере $2 млрд.