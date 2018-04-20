В МВФ отметили замедление реформ на Украине

Международный валютный фонд (МВФ) зафиксировал замедление реформ на Украине. Об этом заявил директор европейского департамента кредитной организации Пол Томсен.

«Мы видим некоторое замедление реформ», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Ранее глава Минфина Украины Александр Данилюк заявил, что страна к настоящему моменту не выполнила два условия МВФ для получения очередного транша кредита.

17 апреля Данилюк рассказал, что украинская сторона в мае-июне 2018 года может получить от МВФ очередной транш в размере $2 млрд.