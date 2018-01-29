Украинский министр предупредил о дефолте при прекращении сотрудничества с МВФ
«Почему говорим о необходимости поддержки со стороны МВФ? Если мы имеем поддержку МВФ и проводим реформы, они позволят нам перекредитоваться. Если мы прекращаем сотрудничать с фондом, они говорят: «Нет вопросов, тогда возвращайте деньги». Вот тогда нам придётся либо забрать средства из бюджета, либо объявить дефолт», — приводит «Обозреватель» слова Ревы.
Он отметил, что является сторонником продолжения сотрудничества с МВФ, которое необходимо для того, чтобы завершить реформы на Украине.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко рассказал о результатах переговоров с МВФ и Всемирным банком.
В октябре экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник прокомментировал ФАН переговоры Украины с МВФ.