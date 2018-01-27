Порошенко подвёл итоги переговоров с МВФ и Всемирным банком

Президент Украины Пётр Порошенко рассказал о результатах переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным банком.

Как указывается на сайте украинского лидера, Порошенко положительно оценивает прошедшие обсуждения с представителями международных финансовых организаций в Давосе.

«Состоялись очень подробные консультации с нашими партнёрами по международным финансовым организациям. Они были очень конструктивными», — заявил он.

В частности, он отметил, что были сформированы позиции по приезду экспертов на Украину и определено, какие именно шаги остались для того, чтобы пригласить миссию для получения очередного транша.

«Уверен, сам факт того, что мы ускорили приезд экспертов для разработки совместных и согласованных решений, является чрезвычайно позитивным», — добавил глава страны.

Ранее Порошенко заявил, что страна на 80% выполнила обязательства перед МВФ.

В октябре экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник прокомментировал ФАН переговоры Украины с МВФ.